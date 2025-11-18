Emergenza idrica a Cosenza, richiesto un Consiglio comunale urgente

palazzo dei bruzi

COSENZA È stata ufficialmente presentata dal capogruppo dem Francesco Alimena ai capigruppo consiglieri e al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca, la richiesta di convocazione urgente di un Consiglio Comunale dedicato alla crisi idrica e alle criticità relative alla gestione del servizio idrico.

«L’iniziativa – spiega Alimena – muove dalla necessità di esaminare in modo approfondito una situazione che, nel tempo, ha assunto caratteri di particolare gravità. Ormai, infatti, è da tempo che nella nostra città la crisi idrica si manifesta in tutta la sua grave dimensione. Quella della mancanza di acqua nelle varie aeree della città è una emergenza divenuta quasi quotidiana. Si tratta di affrontare la crisi in maniera strutturale e non piú con interventi tampone. Prima di tutto è necessario che l’amministrazione comunale sia in grado di avere una mappatura puntuale delle criticità. Se l’obiettivo è quello di una soluzione strutturale e definitiva, la stessa amministrazione comunale non può non porre l’esigenza di un immediato riordino del sistema, sia per quanto riguarda la programmazione degli investimenti per l’efficientamento e l’ingegnerizzazione della rete che per quanto concerne la gestione. C’è troppo pressappochismo e superficialità. Non si può piú consentire a Sorical di non svolgere il ruolo che gli compete e né ad Arrical non rappresentare gli interessi dei Comuni, in aperto contrasto con le finalità che invece la legge regionale istitutiva le assegna e che non svolge».

Alimena aggiunge che «alla luce di tali elementi, si ritiene necessario promuovere un momento di confronto, trasparente e partecipato, coinvolgendo istituzioni, rappresentanze sociali ed economiche, ordini professionali, associazioni e comitati civici, affinché la città possa affrontare in modo condiviso una tematica che incide direttamente sul diritto all’acqua come bene pubblico essenziale. Il Consiglio comunale urgente richiesto è finalizzato alla discussione del seguente ordine del giorno: “Crisi idrica e gestione del servizio idrico. Tutela del diritto dei cittadini all’acqua come bene pubblico essenziale”».