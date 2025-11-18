Molestie e minacce, arrestato un 73enne nel Crotonese

l’intervento dei carabinieri

CROTONE I Carabinieri della Stazione di Belvedere Spinello hanno arrestato un uomo di 73 anni ritenuto responsabile di reiterati atti persecutori. L’anziano si sarebbe presentato sotto l’abitazione della vittima, assumendo un atteggiamento intimidatorio e pretendendo la consegna di una somma di denaro. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo era già stato destinatario in passato di un provvedimento di ammonimento emesso dal Questore, misura che aveva evidenziato la pericolosità della sua condotta. Nonostante tale avvertimento, il 73enne avrebbe continuato a molestare e minacciare la vittima e altri membri della sua famiglia, fino a rendere necessario l’intervento immediato dei Carabinieri. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito presso la casa circondariale di Crotone, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

