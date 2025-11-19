Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:46
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

lo stanziamento

Agricoltura biologica, Arcea liquida oltre 27 milioni

Gallo: l’obiettivo della misura è consolidare e rafforzare le superfici già convertite al biologico

Pubblicato il: 19/11/2025 – 16:46
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Agricoltura biologica, Arcea liquida oltre 27 milioni

CATANZARO Con il decreto n. 25, Arcea ha disposto la liquidazione di 27.176.838,37 euro a favore degli agricoltori calabresi nell’ambito delle misure a superficie del Piano strategico della Pac (Psp) 2023–2027. Le risorse sono destinate alla Misura Sra 29 – “Mantenimento dell’agricoltura biologica”, intervento cardine della nuova programmazione della Pac che sostiene gli agricoltori impegnati volontariamente a proseguire la gestione biologica delle proprie superfici agricole per un periodo quinquennale. “L’obiettivo della misura – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo – è consolidare e rafforzare le superfici già convertite al biologico, promuovendo modelli produttivi sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Questo pagamento rappresenta un ulteriore segnale della nostra determinazione nel sostenere un comparto che ha scelto con coraggio la via della qualità e della sostenibilità. L’agricoltura biologica è un patrimonio per la Calabria: tutela l’ambiente, valorizza i territori e rafforza la competitività delle nostre aziende”. La liquidazione riguarda gli anticipi 2025, relativi alle domande di pagamento ammesse fino l’85% del contributo richiesto, come previsto dalla normativa comunitaria, e si affianca al pagamento effettuato nelle giornate precedenti relativo al Psr 2014–2022, per un importo di 36.545.660,51 euro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
AGRICOLTORI
AGRICOLTURA
agricoltura biologia
agricoltura biologica
ARCEA
Gallo
Importanti
Regione Calabria
Categorie collegate
Economia
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x