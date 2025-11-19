Agricoltura biologica, Arcea liquida oltre 27 milioni

lo stanziamento

CATANZARO Con il decreto n. 25, Arcea ha disposto la liquidazione di 27.176.838,37 euro a favore degli agricoltori calabresi nell’ambito delle misure a superficie del Piano strategico della Pac (Psp) 2023–2027. Le risorse sono destinate alla Misura Sra 29 – “Mantenimento dell’agricoltura biologica”, intervento cardine della nuova programmazione della Pac che sostiene gli agricoltori impegnati volontariamente a proseguire la gestione biologica delle proprie superfici agricole per un periodo quinquennale. “L’obiettivo della misura – dichiara l’assessore all’Agricoltura della Regione Calabria Gianluca Gallo – è consolidare e rafforzare le superfici già convertite al biologico, promuovendo modelli produttivi sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Questo pagamento rappresenta un ulteriore segnale della nostra determinazione nel sostenere un comparto che ha scelto con coraggio la via della qualità e della sostenibilità. L’agricoltura biologica è un patrimonio per la Calabria: tutela l’ambiente, valorizza i territori e rafforza la competitività delle nostre aziende”. La liquidazione riguarda gli anticipi 2025, relativi alle domande di pagamento ammesse fino l’85% del contributo richiesto, come previsto dalla normativa comunitaria, e si affianca al pagamento effettuato nelle giornate precedenti relativo al Psr 2014–2022, per un importo di 36.545.660,51 euro.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato