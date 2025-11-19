Cosenza, adesso è ufficiale: Brunori Sas si esibirà al concerto di Capodanno

l’annuncio

COSENZA Arriva l’ufficialità tanto attesa: Cosenza saluterà il 2025 e darà il benvenuto al nuovo anno con Brunori Sas. L’artista si esibirà in piazza dei Bruzi la notte di San Silvestro in uno spettacolo unico che verrà presentato con tutti i dettagli il prossimo lunedì 24 novembre, alla presenza del sindaco Franz Caruso, della consigliera delegata alla Cultura Antonietta Cozza, del cantautore Dario Brunori e della referente comunicazione Picicca, Ester Apa.

Nel 2026 il nuovo tour

Oltre quindici anni di carriera, numerosi successi discografici e altrettanti tour sold out nei club, teatri, palasport e arene: Dario Brunori – in arte Brunori Sas – è tra i più apprezzati artisti della scena cantautorale contemporanea, spiccando per la sua inconfondibile profondità e ironia, unite ad una poetica capace di trasformare la quotidianità in pura emozione. Dopo la partecipazione da protagonista al 75esimo Festival di Sanremo con il brano certificato Oro “L’albero delle noci” (podio finale e Premio Bardotti per il Miglior Testo), la pubblicazione per Island Records dell’omonimo album in dieci tracce già Disco d’Oro, e la traversata live a colpi di sold out sui palchi dei palasport italiani, Brunori Sas ha portato il suo mondo di cantautore sul palco del Circo Massimo di Roma (18 giugno) e all’Arena di Verona (3 ottobre) per gli speciali appuntamenti Live con Orchestra, prodotti da Vivo Concerti. Anche l’estate ha visto L’albero delle noci dare i suoi frutti: Dario Brunori ha animato le principali arene e rassegne musicali d’Italia con le date a cielo aperto de “L’Albero delle noci Tour estate 2025”. A dicembre calcherà i palchi delle più importanti capitali musicali del continente con le 7 date di Brunori in Europa. Il 31 dicembre, Brunori Sas sarà nella sua città per salutare l’arrivo del nuovo anno con un grande live ricco di sorprese.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

