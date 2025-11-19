Doppia tragedia nel Salento: bimbo di 8 anni morto in casa, la madre di Polistena recuperata in mare

Il dramma

Una doppia tragedia scuote il Salento e la comunità di Calimera. Qui, infatti, sono stati ritrovati i cadaveri di un bimbo di 8 anni morto in casa e quello della madre ritrovato nelle acque dell’Adriatico.

Si tratta della 35enne Najoua Minniti, originaria di Polistena in provincia di Reggio Calabria, con il figlio Elia Perrone che avrebbe compiuto 9 anni il prossimo 4 dicembre. È stato il marito a sporgere denuncia di scomparsa nel pomeriggio. E un sub, impegnato in un’immersione, si è imbattuto nel corpo di una donna al largo delle acque di Torre dell’Orso. Il cadavere del bambino è stato scoperto nella stanza da letto.

A quanto si apprende, questa mattina la 35enne non aveva accompagnato il figlio a scuola. Tutte circostanze che sono state appurate dopo che il padre ha presentato denuncia ai carabinieri per la scomparsa dell’ex moglie e del figlio. Sul corpo del piccolo, riporta la stampa locale, segni di violenza compatibili con un’arma da taglio. L’autopsia chiarirà, ma non sembrano esserci dubbi sul fatto che il piccolo Elia sia stato ucciso. In via Montinari, intanto, è giunto il sindaco del comune di Calimera, Gianluca Tommasi. Una comunità sgomenta, quella del piccolo centro a pochi chilometri da Lecce per la doppia scoperta dei cadaveri di madre e figlio a poche ore di distanza. (redazione@corrierecal.it)