Ultimo aggiornamento alle 16:46
le designazioni in C

Gianquinto al “Marulla” per Cosenza-Benevento. Castellano arbitrerà Audace Cerignola-Crotone

Resi noti i direttori di gara della 15esima giornata di campionato di serie C girone C

Pubblicato il: 19/11/2025 – 15:20
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 15esima giornata del campionato di serie C, girone C. Audace Cerignola-Crotone: Giovanni Castellano di Nichelino; Catania-Latina: Francesco Zago di Conegliano; Cavese-Atalanta U23: Alfredo Iannello di Messina; Cosenza-Benevento: Edoardo Gianquinto di Parma; Giugliano-Casarano: Leonardo Mastrodomenico di Matera; Monopoli-Picerno: Mattia Nigro di Prato; Salernitana-Potenza: Enrico Gemelli di Messina; Siracusa-Team Altamura: Enrico Cappai di Cagliari; Sorrento-Casertana: Riccardo Dasso di Genova; Trapani-Foggia: Andrea Terribile di Bassano del Grappa. (redazione@corrierecal.it)

