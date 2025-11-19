Gianquinto al “Marulla” per Cosenza-Benevento. Castellano arbitrerà Audace Cerignola-Crotone
Resi noti i direttori di gara della 15esima giornata di campionato di serie C girone C
ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 15esima giornata del campionato di serie C, girone C. Audace Cerignola-Crotone: Giovanni Castellano di Nichelino; Catania-Latina: Francesco Zago di Conegliano; Cavese-Atalanta U23: Alfredo Iannello di Messina; Cosenza-Benevento: Edoardo Gianquinto di Parma; Giugliano-Casarano: Leonardo Mastrodomenico di Matera; Monopoli-Picerno: Mattia Nigro di Prato; Salernitana-Potenza: Enrico Gemelli di Messina; Siracusa-Team Altamura: Enrico Cappai di Cagliari; Sorrento-Casertana: Riccardo Dasso di Genova; Trapani-Foggia: Andrea Terribile di Bassano del Grappa. (redazione@corrierecal.it)
