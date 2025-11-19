Skip to main content

il blitz

Operazione antimafia, 100 carabinieri in azione

Coinvolti soggetti fortemente indiziati di associazione mafiosa

Pubblicato il: 19/11/2025 – 6:57
Operazione antimafia, 100 carabinieri in azione

LECCE Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antimafia dei carabinieri di Lecce, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia. “I militari dell’Arma – si legge in una nota – stanno eseguendo numerose misure cautelari, disposte dal Gip, nei confronti di soggetti fortemente indiziati di associazione mafiosa e di altri gravi reati aggravati dal metodo mafioso”. All’operazione partecipano oltre 100 Carabinieri, con il supporto di unità speciali e mezzi aerei. Ulteriori dettagli saranno resi noti in mattinata.

Argomenti
antimafia lecce
carabinieri lecce
Mafia
operazione mafia lecce
