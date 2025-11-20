Crotone, Longo allontana il periodo di crisi: «Mettiamo passione e amore in ciò che facciamo»

le parole del tecnico

CROTONE Dopo la boccata d’ossigeno arrivata con il successo casalingo sul Sorrento, il Crotone prova a rimettersi in marcia. I rossoblù, che nelle quattro gare precedenti avevano raccolto appena un punto, domani sera apriranno la 15esima giornata di campionato facendo visita all’Audace Cerignola, una sfida che il tecnico Emilio Longo considera uno snodo significativo per misurare la crescita della sua squadra.

Longo: «Cerignola ristrutturato tatticamente e mentalmente. Due squadre mature»

Nella conferenza stampa della vigilia, Longo ha sottolineato la difficoltà dell’impegno che attende i pitagorici. L’Audace, ha spiegato, attraversa un buon momento: «Nelle ultime due settimane ha fatto bene, ristrutturato anche mentalmente rispetto alla prima fase di stagione. È una squadra più pratica e tignosa». Per l’allenatore del Crotone, il confronto metterà di fronte due formazioni «consapevoli delle proprie forze che vivono un periodo di maturità». Un elemento, questo, che secondo Longo rende secondario il fattore campo: «Giocare in casa o in trasferta in questa fase del torneo non credo faccia la differenza. Dovremo essere bravi a capire gli spazi che ci lasceranno durante la partita e vincere i duelli».

Rosa quasi al completo: «La certezza è che posso scegliere»

Il tecnico ha confermato che, per la prima volta dopo diverse settimane, potrà contare su una rosa quasi totalmente disponibile: «Abbiamo la possibilità questa settimana di fare valutazioni ampie perché quasi tutta la rosa è a disposizione. La certezza è che posso scegliere». Sono stati infatti ristabiliti in modo stabile sia Perlingieri, di nuovo integrato nel gruppo, sia Murano che Guerra e Cargnelutti. Rimane invece aperto il dubbio sul sistema di gioco da adottare: 4-3-3 o 4-2-3-1, due soluzioni che il tecnico continua a valutare.

Piovanello ancora titolare, resta da definire il ruolo

Una delle poche certezze riguarda Piovanello, match-winner contro il Sorrento e confermato da Longo dal primo minuto anche contro il Cerignola. Resta solo da stabilire il suo posizionamento: «Dovrò solo scegliere se la sua titolarità sarà da centravanti atipico o lavorerà sulle corsie esterne».

Il tecnico ha infine respinto l’idea che la squadra abbia attraversato una vera e propria crisi tecnica o mentale, sottolineando come il gruppo abbia sempre mantenuto la stessa intensità: «Noi non lavoriamo soltanto, ma mettiamo passione e amore in quello che facciamo. Capisco che a volte ciò può essere non riconosciuto in base ai risultati. Siamo una squadra che sta crescendo anche se i numeri delle tre sconfitte consecutive non sono diversi dalle precedenti gare. Continuando con questa mentalità potremo dire di essere fuori dal contesto crisi». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato