Ultimo aggiornamento alle 23:46
l’incidente stradale

Scontro frontale sulla Ss 106 nel Catanzarese: muore una donna di 66 anni

La vittima, residente a Cutro, era alla guida di una Ford Ka quando si è scontrata con un furgone a Belcastro. Trasportata in ospedale, è deceduta poco dopo. Ferito l’altro conducente

Pubblicato il: 20/11/2025 – 22:06
CATANZARO Una donna di 66 anni, residente a Cutro, nel Crotonese, è morta questa sera in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 106, nel territorio di Belcastro, in provincia di Catanzaro. La donna era alla guida di una Ford Ka che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un furgone Ford Transit condotto da un uomo rimasto ferito in maniera non grave. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi e l’ambulanza del 118 ha provveduto al trasporto in ospedale in codice rosso, ma la donna è morta poco dopo il suo arrivo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sellia Marina, mentre il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Le indagini per ricostruire le cause e la dinamica dell’incidente sono affidate ai carabinieri della compagnia di Sellia Marina.

