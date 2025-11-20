Scontro tra due auto nel Vibonese, due feriti – FOTO

l’incidente

VIBO VALENTIA Due feriti, di cui uno trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Catanzaro. È il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada provinciale che da S. Angelo conduce a Gerocarne. Due auto, una Fiat Fiorino e una Citroen C3, si sono scontrate con i rispettivi conducenti che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte.

