l’incidente
Scontro tra due auto nel Vibonese, due feriti – FOTO
Due veicoli si sono scontrati lungo la SP che da S. Angelo conduce a Gerocarne. Uno dei feriti soccorso con l’eliambulanza
Pubblicato il: 20/11/2025 – 18:38
VIBO VALENTIA Due feriti, di cui uno trasportato in eliambulanza presso l’ospedale di Catanzaro. È il bilancio di un incidente avvenuto oggi pomeriggio sulla Strada provinciale che da S. Angelo conduce a Gerocarne. Due auto, una Fiat Fiorino e una Citroen C3, si sono scontrate con i rispettivi conducenti che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Vibo Valentia che hanno provveduto alla messa in sicurezza delle vetture coinvolte.
