Umanizzazione delle cure e allattamento al seno, a Lamezia un confronto tra donne e professionisti

un gesto naturale

LAMEZIA TERME Si è svolta con successo a Lamezia Terme, presso il Consultorio Familiare di via Cristoforo Colombo, la giornata informativa dal titolo “Un gesto naturale da sostenere”, finalizzata alla sensibilizzazione sulla cultura dell’allattamento al senso e l’umanizzazione delle cure materno infantili. La manifestazione è stata promossa dalla Struttura semplice Dipartimentale Tutela Donna e Infanzia di Lamezia Terme, diretta dal responsabile facente funzioni Nicola Cinque. Un confronto partecipato tra mamme, future mamme e professionisti sanitari e che rientra nell’obiettivo 5.3.1.1 – Umanizzazione delle cure dell’Asp di Catanzaro. Ad aprire l’incontro Mimma Caloiero, direttore del Dipartimento materno Infantile, che ha spiegato come un gesto naturale come l’allattamento sia essenziale nello sviluppo del microbioma intestinale del neonato e cruciale nella prevenzione di numerose patologie. Insieme a neonatologi, ostetriche, psicologi e infermiere pediatriche si è dato il via a un dibattito costruttivo a cui hanno partecipato anche le donne presenti, confermando il valore del confronto come strumento indispensabile per offrire sostegno e aumentare la consapevolezza sui benefici dell’allattamento. La giornata si inserisce nel percorso intrapreso dall’Asp di Catanzaro per l’umanizzazione delle cure, fondamentali per la salute e il benessere delle future generazioni, ponendo al centro la mamma e il neonato.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato