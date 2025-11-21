Crotone in trasferta a Cerignola: Piovanello titolarissimo – PROBABILI FORMAZIONI

stasera in campo

CROTONE Dopo il successo casalingo sul Sorrento, che ha ridato slancio alla squadra, il Crotone scende in campo stasera alle 20.30 sul campo dell’Audace Cerignola per la 15esima giornata di campionato. I rossoblù, sesti in classifica con 21 punti, affrontano i pugliesi dodicesimi a quota 16, in una sfida che può rappresentare un test importante per confermare la crescita della squadra.

Il tecnico Emilio Longo ieri ha sottolineato come l’Audace Cerignola arrivi al match in un buon momento, ristrutturato sia tatticamente che mentalmente. «Si affronteranno due squadre consapevoli delle proprie forze – ha spiegato – e in questa fase del torneo il fattore campo non fa la differenza. Dovremo essere bravi a capire gli spazi e a vincere i duelli».

Per la prima volta dopo diverse settimane, il Crotone scenderà in campo con quasi tutta la rosa a disposizione, con il reintegro di Perlingieri e la disponibilità di Murano, Guerra e Cargnelutti. L’unica certezza riguarda Piovanello, confermato titolare dopo il gol decisivo contro il Sorrento, mentre Longo dovrà valutare se schierarlo da centravanti atipico o sulle corsie esterne.

Il tecnico ha infine rassicurato sull’atteggiamento del gruppo, respingendo l’idea di una crisi tecnica o mentale: «Siamo una squadra che lavora con passione e sta crescendo. Continuando con questa mentalità potremo superare qualsiasi difficoltà».

Con una rosa al completo e la voglia di confermare il buon momento, il Crotone punta a consolidare la sesta posizione e a fare un ulteriore passo avanti verso la parte alta della classifica. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

AUDACE CERIGNOLA (3-5-2): Iliev; Gasbarro, Martinelli, Todisco; Parlato, Paolucci, Cretella, Vitale, Russo; D’Orazio, Gambale. All.: Maiuri.

CROTONE (4-2-3-1): Merelli; Groppelli, Berra, Cargnelutti, Leo; Sandri, Vinicius; Zunno, Gomez, Maggio; Piovanello. All.: Longo.

Foto Fc Crotone (Maggio e Piovanello)

