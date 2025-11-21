I Carabinieri di Vibo Valentia celebrano la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma – FOTO

fede e legalità

VIBO VALENTIA I Carabinieri di Vibo Valentia hanno celebrato al Duomo di San Leoluca la Virgo Fidelis, patrona dell’Arma dall’11 novembre 1949. La cerimonia si svolge ogni anno il 21 novembre, nel giorno in cui si celebra Maria Vergine e si ricorda la battaglia di Culqualber, quando nel 1941 il 1° Battaglione Carabinieri Mobilitato in Africa Orientale si immolò per contrastare l’avanzata dell’esercito britannico verso Gondar. Un sacrificio divenuto emblema dei valori di fedeltà e servizio dei militari, che ancora oggi si impegnano quotidianamente per garantire la sicurezza dei cittadini. Alla cerimonia, officiata dal vescovo della Diocesi Mileto-Nicotera-Tropea Attilio Nostro, hanno partecipato le autorità civili e militari del territorio, tra cui il procuratore Camillo Falvo e il prefetto Anna Aurora Colosimo e gli ufficiali dell’Arma, guidati dal comandante provinciale, il colonnello Antonio Parillo.

Il colonnello Parillo sul valore del sacrificio

Il colonnello Antonio Parillo ha sottolineato l’importanza della giornata per tutti i militari. «È un momento di riflessione in cui ci rivolgiamo al passato e io consiglio ai miei carabinieri di farlo sempre più spesso per riscoprire il valore del sacrificio e l’importanza del servizio che dobbiamo alla comunità. Oggi ricordiamo cosa i nostri antenati hanno fatto per noi per ribadire quanto ancora dobbiamo all’istituzione e al paese». Nel corso della celebrazione, il vescovo Attilio Nostro, ha sottolineato l’impegno quotidiano dei carabinieri, ma anche il valore delle donne nella società. Un appunto ripreso dal colonnello Parillo, a pochi giorni dalla giornata internazionale contro la violenza sulle donne: «La nostra è un’istituzione assolutamente inclusiva che garantisce alla donna pari opportunità. Dobbiamo solo aspettare che questo percorso giunga a maturazione, ma vedrete che ci sarà presto una donna nel ruolo di comandante provinciale in Italia. Probabilmente accadrà già l’anno prossimo perché il mio corso è l’ultimo di soli uomini». (ma.ru.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato