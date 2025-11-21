Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:56
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 4 minuti
Cambia colore:
 

contro la violenza sulle donne

Il Centro “Roberta Lanzino” presenta il Manifesto D.i.Re e incontra i cittadini

Diverse iniziative tra Cosenza, l’Unical, Lungro e Acri segnano il percorso verso il 25 novembre

Pubblicato il: 21/11/2025 – 17:07
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Il Centro “Roberta Lanzino” presenta il Manifesto D.i.Re e incontra i cittadini

COSENZA Diverse le iniziative, da Cosenza, passando per l’Università della Calabria sino a Lungro e Acri, che vedranno impegnato il CAV “R. Lanzino” in vista del 25 novembre.
«Per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne – si legge in una nota alla stampa- abbiamo inteso promuovere momenti di incontro e riflessione su un tema mai di così stringente attualità, eppure di marginale interesse da parte delle istituzioni sia in tema di prevenzione che di contrasto e di riappropriazione della propria autodeterminazione. La violenza è un problema strutturale, radicato nel patriarcato e nelle disuguaglianza tra uomini e donne».
Dopo la partecipazione all’iniziativa di giovedì scorso a Villa Rendano, il Centro Antiviolenza aderisce al presidio del prossimo 22 novembre a piazza XI Settembre a Cosenza previsto per le 18: «parteciperemo con la consapevolezza che la violenza di genere è una questione pubblica e collettiva: il suo superamento richiede coscienza comune, azione condivisa e rivoluzione culturale, oltre che educazione alla non violenza», prosegue la nota.
Sarà poi la volta dell’incontro con il tavolo del CPO dell’Anas sempre a Cosenza previsto per il 24 novembre.
Il 25 novembre durante la mattinata il CAV parteciperà alla commissione aperta su buone prassi e sinergie territoriali e, successivamente, prenderà parte alla conferenza stampa di presentazione del Manifesto femminista e transfemminista contro la violenza alle donne e di genere promosso dalla rete nazionale D.i.Re: «il manifesto nasce dal dialogo tra movimenti, associazioni e organizzazioni con posizionamenti femministi e transfemministi diversi fra loro. Ma è nella ricchezza della differenza di sguardi che lo compongono e lo sforzo corale che lo sostiene che abbiamo costruito una base per la costruzione di un dialogo fattivo e di un’alleanza tra donne, soggettività femministe, tra tutte le persone e tutte le realtà che riconoscono la violenza contro le donne come violazione dei diritti umani, per costruire insieme una società libera, giusta e fondata sull’uguaglianza tra tutte e tutti», sottolinea il CAV “R. Lanzino”.
In dieci punti il Manifesto cerca di «costruire un comune linguaggio e pratiche politiche condivise, a partire dai Centri antiviolenza, per dare forza e continuità a un movimento che attraversa confini, generazioni e differenze per costruire una società giusta, libera e intersezionale, fondata su autodeterminazione, parità e libertà. Prevenire e contrastare la violenza maschile contro le donne significa riconoscere il pensiero e la pratica femminista dei Centri antiviolenza come fondamento politico e sociale», si legge nella nota.


Nel pomeriggio del 25 novembre alle 16,00 a via Macallè il Centro Antiviolenza incontrerà la città con un momento di confronto con la società civile e le realtà associative e un focus sul Manifesto di D.i.Re.: «Sara un momento di restituzione alla città di quanto sinora fatto e di ciò che, insieme, possiamo realizzare. Il 25 novembre e ogni giorno dell’anno sono momenti di lotta collettiva, di visibilità e di connessione tra movimenti, reti e territori. Nessuna trasformazione sarà possibile senza la partecipazione attiva e la presa di parola di tutte le soggettività femministe e transfemministe», afferma il CAV. Proprio la connessione con il territorio vedrà il Centro Antiviolenza aderire alle iniziative previste nei comuni di Acri e Lungro, oltre che al corteo serale previsto all’Università della Calabria e che idealmente riprende la partecipata manifestazione “Riprendiamoci la notte” di alcuni anni fa a Cosenza: «La nostra rivoluzione non si ferma, la rivoluzione femminista è la nostra libertà e da qui deve partire un reale processo di trasformazione e cambiamento per dare voce alle donne, per riacquisire dignità, pari diritti e reale possibilità di realizzare la propria autodeterminazione», conclude la nota.
Le iniziative si concluderanno con gli incontri del 28 a Rende e del 29 ad Acri.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
centro antiviolenza “Roberta Lanzino”
giornata internazionale contro la violenza sulle donne
manifesto dire
società
Categorie collegate
Cosenza
Cosenza e provincia
Società
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x