Vibo, Forza Italia contro L’Andolina: «Non presentiamo nessuna lista alle Provinciali»

la polemica

VIBO VALENTIA «Oggi Forza Italia prende una posizione chiara: non presenteremo alcuna lista alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale di Vibo Valentia. Questa scelta nasce da un atto di coraggio, di coerenza, e da un sentimento di profonda responsabilità verso la cittadinanza che merita rispetto e chiarezza. Non possiamo dimenticare che poco tempo fa abbiamo scelto di dimetterci, e nulla è mutato da allora: il presidente delegittimato da tutti è ancora lì. Tornare indietro significherebbe tradire noi stessi e chi ha creduto nel nostro impegno. La coerenza non si baratta per una poltrona». Così in una nota il Coordinamento provinciale Forza Italia Vibo Valentia. «Il presidente Corrado L’Andolina, che ancora oggi occupa quelle stanze, non ha più quella legittimazione che gli è stata tolta dalla sua stessa maggioranza e da chi gli ha consentito di essere eletto. La sua permanenza – sostiene Forza Italia – è una ferita aperta, qui c’è una comunità che reclama istituzioni con un cuore e un’anima, non burocrati della politica che cercano di mantenere il posto con assurde alchimie. Forza Italia ribadisce con forza: è tempo di riaffermare la dignità delle istituzioni con scelte chiare e coraggiose, per questo invitiamo ancora una volta il presidente a dimettersi. Inoltre, ci lascia alquanto perplessi vedere come il centrosinistra, invece, sembra disposto a ripresentarsi senza alcun segno di discontinuità, senza la volontà di segnare davvero una svolta. Forza Italia continuerà a lottare, sempre con passione e rispetto, senza compromessi, perché il futuro di Vibo Valentia merita un programma di rinascita fatto di valori autentici, coraggio e trasparenza».

