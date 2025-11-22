“Droga parlata” a Lamezia: chieste condanne per quasi 600 anni dalla Dda: trent’anni per Felice Cadorna – I NOMI
Pene invocate per decine di imputati nel processo contro lo spaccio nella movida lametina
LAMEZIA TERME Richieste di condanna per quasi 600 anni di carcere e multe per circa un milione di euro. Si è chiusa così la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Silvia Peru, del processo nato dall’inchiesta “Droga Parlata” davanti al Tribunale di Lamezia Terme (Angelina Silvestri Presidente). Tra le richieste, spiccano senz’altro i 30 anni invocati per Felice Cadorna “Zio Tonino”, e poi gli oltre 21 anni chiesti per Antonio Cerra e i 16 anni e 5 mesi che la pm ha richiesto per Fausto Raso.
Le accuse
Quello individuato dagli inquirenti e attivo a Lamezia Terme era essenzialmente un gruppo “vivace”, in grado di gestire e spacciare quantità considerevoli di droga, anche grazie ai legami con alcuni soggetti ben più di spessore come Piromalli e Cracolici. Secondo l’accusa, si tratta di una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti era operativa a Lamezia Terme, e i luoghi di approvvigionamento si trovavano in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro), avente la base logistica, e luogo di stoccaggio dello stupefacente, facilmente controllabile dagli indagati, nonché soggetta, tramite scanner, ad accurate “bonifiche”, per individuare eventuali microspie installate dalle forze di polizia, con la relativa piazza di spaccio in Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, frequentata da giovani.
Tutte le richieste di condanna:
- ADONE Gianluca – 11 anni, 4 mesi e 15 giorni
- ANGOTTI Francesco “Ciccio” – 11 anni e 2 mesi
- APA Stefano “Stefano Santori” – 6 anni e 4 mesi + 28.000 €
- BEVILACQUA Flavio – 6 anni + 26.000 €
- BEVILACQUA Sandro “Sasà” – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- BONADDIO Antonio – 2 anni
- BONALI Immacolata – 11 anni e 2 mesi
- BUCCINNÀ Luigi – 6 anni + 26.000 €
- BUFFONE Pasquale – 13 anni, 6 mesi e 15 giorni
- CADORNA Felice “Zio Tonino” – 30 anni
- CALIGIURI Marco – 6 anni + 26.000 €
- CARUSO Pietro Antonio – 2 anni e 2 mesi + 6.200 €
- CARUSO Michele – 6 anni e 6 mesi + 29.000 €
- CERRA Antonio (di Francesco) – 21 anni, 3 mesi e 15 giorni
- CERRA Davide – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- CERRA Marco Antonio – 11 anni, 2 mesi e 15 giorni
- CHIRICO Andrea – 2 anni + 4.000 €
- CITTADINO Fernando “Pilusena” – 2 anni e 2 mesi + 5.000 €
- CORTESE Alessio “Red” – 6 anni e 4 mesi + 28.000 €
- CORTESE Bruno – 2 anni + 5.200 €
- CRACOLICI Domenico “Mimmo” – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- CURCIO Salvatore – 6 anni + 26.000 €
- DAVOLI Carlo “Carletto” – 9 anni e 2 mesi + 40.000 €
- DE FAZIO Giovanni – 2 anni + 5.200 €
- FILIPPINI Francesco “Bazzarino” – 6 anni e 10 mesi + 31.000 €
- GALLO Giacomo – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- GALLUZZI Francesco – 11 anni e 1 mese e 15 giorni
- GELSOMINO Giancarlo “Carlo” – 6 anni + 26.000 €
- GIAMPA Francesco “Ciccio il meccanico” – 6 anni + 26.000 €
- GIGLIOTTI Mario “Mariuzzu di Fronti” – 6 anni e 6 mesi + 28.000 €
- GIGLIOTTI Pasquale – 6 anni e 4 mesi + 28.000 €
- GIGLIOTTI Raffaella – 2 anni + 5.200 €
- GRILLO Erik – 6 anni + 26.000 €
- HOLZHAUSEN Hans Georg – 11 anni e 5 mesi
- IANNELLI Samuel “Samuelino / Puzzella” – 2 anni e 2 mesi
- IANNI Luigi – 11 anni e 1 mese
- ISABELLA VALENZI Lorenzo “Giuseppe” – 11 anni e 4 mesi
- LEZOCHE Fabrizio – 2 anni + 5.200 €
- MAIOLO Mario “Conte / Foca” – 11 anni e 1 mese
- MARCIANO Mario – 3 anni e 2 mesi + 7.000 €
- MARRAZZO Peppino – 6 anni + 26.000 €
- MAZZA Maurizio – 11 anni, 5 mesi e 15 giorni
- MENDICINO Antonio “Picuni” – 6 anni + 26.000 €
- MERCURI Antonio – 3 anni e 2 mesi + 11.000 €
- MONTUORO Sergio – 3 anni e 4 mesi + 10.000 €
- MORETTI Fortunato – 2 anni + 5.200 €
- MOTTA Manuel – 6 anni + 26.000 €
- MURONE Fabio – 6 anni + 26.000 €
- NOTARIANNI Carmine Vincenzo “Enzariellu / Pilosci” – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- NOTARIANNI Luigi “Pilosci” – 11 anni e 1 mese e 15 giorni
- NOTARIANNI Luigi “Gino” – 6 anni + 26.000 €
- OSSO Giuseppe “Pino” – 6 anni + 26.000 € (assolto dal capo 177)
- PACIENZA Redentore – 6 anni + 26.000 €
- PAGLIUSO Caterina “Zia Rina” – 3 anni e 4 mesi + 12.000 €
- PAGLIUSO Raffaele – 2 anni e 4 mesi + 6.000 €
- PARADISO Gianluca “Pitorro” – 6 anni + 26.000 €
- PERRI Antonio “Tonino” – 6 anni + 26.000 €
- PESCE Luciano – 11 anni e 2 mesi
- FILEGGI Danilo – 11 anni e 4 mesi
- PORCO Francesco “Ciccio” – 6 anni + 26.000 €
- PULICE Iolanda – 3 anni e 4 mesi + 12.000 €
- PULICE Saverio – 11 anni e 1 mese (assolto dal capo 177)
- RASO Fausto – 16 anni, 5 mesi e 15 giorni
- ROBERTO Giovanni – 12 anni e 2 mesi
- SALADINO Davide – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- SALADINO Giuseppe “Peppe” – 11 anni e 2 mesi
- SCARDAMAGLIA Claudio – 6 anni + 26.000 €
- SIMERANO Luigi – 6 anni + 26.000 €
- STRANGIS Claudio – 6 anni + 9.000 €
- TACCONE Vincenzo – 11 anni, 1 mese e 15 giorni
- TALARICO Santo “Sandrino” – 6 anni + 27.000 €
- TAVERNA Pasquale “Chirichella” – 3 anni e 4 mesi + 12.000 €
- TORCASIO Angelo “Nello” – 7 anni e 2 mesi + 28.000 €
- TORCASIO Antonio “Gnaffi” – 11 anni e 6 mesi
- TORCASIO Eugenio – 6 anni + 26.000 €
- TORCASIO Ugo “Ughetto” – 6 anni e 2 mesi + 27.000 €
- TROVATO Franco – 6 anni + 26.000 €
- VESCI Valentino – 6 anni + 26.000 €