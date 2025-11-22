“Droga parlata” a Lamezia: chieste condanne per quasi 600 anni dalla Dda: trent’anni per Felice Cadorna – I NOMI

Il processo

LAMEZIA TERME Richieste di condanna per quasi 600 anni di carcere e multe per circa un milione di euro. Si è chiusa così la requisitoria del pm della Dda di Catanzaro, Silvia Peru, del processo nato dall’inchiesta “Droga Parlata” davanti al Tribunale di Lamezia Terme (Angelina Silvestri Presidente). Tra le richieste, spiccano senz’altro i 30 anni invocati per Felice Cadorna “Zio Tonino”, e poi gli oltre 21 anni chiesti per Antonio Cerra e i 16 anni e 5 mesi che la pm ha richiesto per Fausto Raso.

Le accuse

Quello individuato dagli inquirenti e attivo a Lamezia Terme era essenzialmente un gruppo “vivace”, in grado di gestire e spacciare quantità considerevoli di droga, anche grazie ai legami con alcuni soggetti ben più di spessore come Piromalli e Cracolici. Secondo l’accusa, si tratta di una presunta associazione dedita al traffico di stupefacenti era operativa a Lamezia Terme, e i luoghi di approvvigionamento si trovavano in provincia di Vibo Valentia (Mileto) e Reggio Calabria (Gioia Tauro), avente la base logistica, e luogo di stoccaggio dello stupefacente, facilmente controllabile dagli indagati, nonché soggetta, tramite scanner, ad accurate “bonifiche”, per individuare eventuali microspie installate dalle forze di polizia, con la relativa piazza di spaccio in Piazza Mercato Vecchio di Nicastro, frequentata da giovani.

Tutte le richieste di condanna: