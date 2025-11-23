Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:03
dal g20

Caso Garofani, Meloni: «Ho chiarito con il presidente Mattarella»

La premier alla fine del G20: «Non penso che sia il caso di tornare su questa vicenda»

Pubblicato il: 23/11/2025 – 19:53
Ho affrontato la questione «direttamente con il presidente della Repubblica, ho chiarito con il presidente della Repubblica tutta la questione. Ne approfitto per ribadire l’ottimo rapporto che da sempre ho con il presidente Mattarella. Non penso che sia il caso di tornare su questa vicenda». Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, rispondendo a chi le chiedeva del caso Garofani, in conferenza stampa a Johannesburg alla fine del G20.

