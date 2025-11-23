Elezioni, si vota anche in Calabria. Urne aperte ad Acquaro e Capistrano
I due Comuni tornano al voto dopo li scioglimento per infiltrazioni mafiose. Crispino contro l’ex sindaco Martino. Ad Acquaro Ferraro sfida il quorum
VIBO VALENTIA Urne aperte dalle 7 anche in provincia di Vibo Valentia, dove si vota per eleggere i nuovi sindaci di Acquaro e Capistrano. Si tratta dei due Comuni fin qui amministrati dalla commissione prefettizia in seguito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa nel 2023. Oltre alle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, questa tornata elettorale prevede il voto anche per i Comuni di Caivano, in provincia di Napoli, Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, e i due comuni calabresi. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.
Elezioni ad Acquaro
Ad Acquaro solo una lista in campo, dopo l’esclusione per irregolarità formali di quella dell’ex sindaco Giuseppe Barilaro. Decisione confermata dal Tar e dal Consiglio di Stato, che di fatto lascia il candidato sindaco Giuseppe Ferraro solo in corsa e con il quorum come unico sfidante. Se non si recherà al voto il 40% dei votanti si insedierà una nuova commissione.
Lista “Acquaro Bene Comune” con Giuseppe Ferraro sindaco
- Robert Aloe
- Maria Concetta Caporale
- Mariarosa Femia
- Giuseppa Maiolo detta Giusi
- Giuseppe Maiolo
- Massimo Malvaso
- Umberto Muratore
- Antonio Poci
- Francesco Rocco Scarmozzino
- Rosario Schiavello
Elezioni a Capistrano
Due le liste sfidanti a Capistrano: si contenderanno la guida del Comune Giuseppe Crispino con “Ninfea per riemergere Capistrano” e l’ex sindaco Marco Martino con la “Rinascita Capistranese”.
Lista “Ninfea per riemergere” con Giuseppe Crispino sindaco
- Antonio Mesiano
- Denise Pia Mesiano
- Fortunato Condello
- Mario Domenico Manduca
- Natalino Maida
- Tommaso Mandaliti
- Raffaela Rizzuti
Lista “Rinascita Capistranese” con Marco Martino sindaco
- Vito Pirruccio
- Fabiola Pasceri
- Vito Montesano
- Maria Pia Tino
- Mariagrazia Montoro
- Antonio Pio Pisano
- Davide Caputo
- Domenica Pisani
- Sara Giordano
- Vito Mandaliti
