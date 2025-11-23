Elezioni, si vota anche in Calabria. Urne aperte ad Acquaro e Capistrano

amministrative 2025

VIBO VALENTIA Urne aperte dalle 7 anche in provincia di Vibo Valentia, dove si vota per eleggere i nuovi sindaci di Acquaro e Capistrano. Si tratta dei due Comuni fin qui amministrati dalla commissione prefettizia in seguito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa nel 2023. Oltre alle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, questa tornata elettorale prevede il voto anche per i Comuni di Caivano, in provincia di Napoli, Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, e i due comuni calabresi. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.

Elezioni ad Acquaro

Ad Acquaro solo una lista in campo, dopo l’esclusione per irregolarità formali di quella dell’ex sindaco Giuseppe Barilaro. Decisione confermata dal Tar e dal Consiglio di Stato, che di fatto lascia il candidato sindaco Giuseppe Ferraro solo in corsa e con il quorum come unico sfidante. Se non si recherà al voto il 40% dei votanti si insedierà una nuova commissione.

Lista “Acquaro Bene Comune” con Giuseppe Ferraro sindaco

Robert Aloe

Maria Concetta Caporale

Mariarosa Femia

Giuseppa Maiolo detta Giusi

Giuseppe Maiolo

Massimo Malvaso

Umberto Muratore

Antonio Poci

Francesco Rocco Scarmozzino

Rosario Schiavello

Elezioni a Capistrano

Due le liste sfidanti a Capistrano: si contenderanno la guida del Comune Giuseppe Crispino con “Ninfea per riemergere Capistrano” e l’ex sindaco Marco Martino con la “Rinascita Capistranese”.

Lista “Ninfea per riemergere” con Giuseppe Crispino sindaco

Antonio Mesiano

Denise Pia Mesiano

Fortunato Condello

Mario Domenico Manduca

Natalino Maida

Tommaso Mandaliti

Raffaela Rizzuti

Lista “Rinascita Capistranese” con Marco Martino sindaco

Vito Pirruccio

Fabiola Pasceri

Vito Montesano

Maria Pia Tino

Mariagrazia Montoro

Antonio Pio Pisano

Davide Caputo

Domenica Pisani

Sara Giordano

Vito Mandaliti

