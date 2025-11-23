Skip to main content

Elezioni, si vota anche in Calabria. Urne aperte ad Acquaro e Capistrano

I due Comuni tornano al voto dopo li scioglimento per infiltrazioni mafiose. Crispino contro l’ex sindaco Martino. Ad Acquaro Ferraro sfida il quorum

Pubblicato il: 23/11/2025 – 7:18
VIBO VALENTIA Urne aperte dalle 7 anche in provincia di Vibo Valentia, dove si vota per eleggere i nuovi sindaci di Acquaro e Capistrano. Si tratta dei due Comuni fin qui amministrati dalla commissione prefettizia in seguito allo scioglimento per infiltrazione mafiosa nel 2023. Oltre alle elezioni regionali in Puglia, Campania e Veneto, questa tornata elettorale prevede il voto anche per i Comuni di Caivano, in provincia di Napoli, Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, e i due comuni calabresi. Si vota dalle 7 alle 23 di oggi e dalle 7 alle 15 di domani.

Elezioni ad Acquaro

Ad Acquaro solo una lista in campo, dopo l’esclusione per irregolarità formali di quella dell’ex sindaco Giuseppe Barilaro. Decisione confermata dal Tar e dal Consiglio di Stato, che di fatto lascia il candidato sindaco Giuseppe Ferraro solo in corsa e con il quorum come unico sfidante. Se non si recherà al voto il 40% dei votanti si insedierà una nuova commissione.

Lista “Acquaro Bene Comune” con Giuseppe Ferraro sindaco

  • Robert Aloe
  • Maria Concetta Caporale
  • Mariarosa Femia
  • Giuseppa Maiolo detta Giusi
  • Giuseppe Maiolo
  • Massimo Malvaso
  • Umberto Muratore
  • Antonio Poci
  • Francesco Rocco Scarmozzino
  • Rosario Schiavello

Elezioni a Capistrano

Due le liste sfidanti a Capistrano: si contenderanno la guida del Comune Giuseppe Crispino con “Ninfea per riemergere Capistrano” e l’ex sindaco Marco Martino con la “Rinascita Capistranese”.

Lista “Ninfea per riemergere” con Giuseppe Crispino sindaco

  • Antonio Mesiano
  • Denise Pia Mesiano
  • Fortunato Condello
  • Mario Domenico Manduca
  • Natalino Maida
  • Tommaso Mandaliti
  • Raffaela Rizzuti

Lista “Rinascita Capistranese” con Marco Martino sindaco

  • Vito Pirruccio
  • Fabiola Pasceri
  • Vito Montesano
  • Maria Pia Tino
  • Mariagrazia Montoro
  • Antonio Pio Pisano
  • Davide Caputo
  • Domenica Pisani
  • Sara Giordano
  • Vito Mandaliti

