Black Friday 2025, la Calabria è l’11esima regione italiana più “affamata” di sconti

L’Indice del Black Friday (IBF) elaborato da Casinos.com assegna alla Calabria 78,4 punti: appena fuori dalla top 10 per ricerche su sconti, Amazon e Zara. La Calabria conferma una crescente partecipazione al Black Friday 2025. Secondo l’Indice del Black Friday (IBF) la nostra regione ottiene uno score di 78,4 su 100, piazzandosi nella parte alta della classifica nazionale per interesse verso promozioni digitali, moda e marketplace online.L’indice si basa sui dati di Google Trends degli ultimi cinque anni e misura l’intensità dell’interesse per quattro ricerche chiave legate al Black Friday: “sconti black friday”, “black friday amazon”, “black friday zara” e “iphone black friday”.La Calabria mostra valori equilibrati su tutte le query analizzate: 82/100 per “sconti black friday”, 78/100 per “black friday amazon”, 78/100 per “black friday zara” e 73/100 per “iphone black friday”. Un profilo che racconta una regione sempre più coinvolta nella stagione delle offerte, con un’attenzione crescente sia per la moda sia per la tecnologia.