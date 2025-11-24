Droga a Catanzaro, un arresto e tre avvisi di garanzia nel quartiere Pistoia

L’OPERAZIONE

CATANZARO Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Catanzaro, a conclusione di un’articolata attività investigativa coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha dato esecuzione a un ordine di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il Tribunale di Catanzaro, nei confronti di un soggetto gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine, sviluppata dal personale della Squadra Mobile, ha consentito di documentare un sistematico traffico di sostanze stupefacenti in una delle principali piazze di spaccio della città, situata nel quartiere “Pistoia”, particolarmente esposto a fenomeni di degrado urbano e criminalità diffusa.

Nel corso della stessa operazione, la Polizia di Stato ha, inoltre, notificato tre avvisi di garanzia, emessi dalla competente autorità giudiziaria, ad altrettanti soggetti ritenuti coinvolti nelle medesime condotte illecite. I tre destinatari risultano attualmente detenuti per altre cause.