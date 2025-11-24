Elezioni a Capistrano, Martino vince con il 67% e torna sindaco

lo scrutinio

CAPISTRANO Marco Martino vince le elezioni e torna sindaco di Capistrano. È terminato lo scrutinio dei voti nel piccolo comune vibonese, al voto insieme ad Acquaro (dove non è stato raggiunto il quorum) in seguito allo scioglimento per infiltrazioni mafiose avvenuto nel 2023. A vincere con il 67,05% delle preferenze Marco Martino, già sindaco nella precedente amministrazione poi sciolta, con la lista “Rinascita Capistranese”. In tutto 411 voti ottenuti contro i 202 (32,95%) della lista “Ninfea per riemergere” con Giuseppe Crispino candidato a sindaco. L’affluenza definitiva è del 46,08%, in crescita rispetto al 44,65% delle ultime elezioni comunali.

