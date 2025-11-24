Intimidazioni a Reggio Calabria, Libera scende in piazza con la Festa della Resistenza

la libertà non ha pizzo

REGGIO CALABRIA Dopo una serie di atti intimidatori che si sono verificati negli ultimi mesi a Reggio Calabria, il Coordinamento di Libera chiama a raccolta le cittadine e i cittadini reggini per partecipare all’iniziativa “La libertà non ha pizzo – Festa della REsistenza”. L’iniziativa – si legge in una nota dell’associazione – ha una duplice finalità: «dimostrare solidarietà a tutti gli imprenditori insidiati dalla ‘ndrangheta e lanciare la campagna tesseramento di Libera». Non a caso la manifestazione si svolgerà a piazza Carmine, luogo simbolo del commercio di prossimità e a forte valenza storica dato che proprio lì sorgeva una delle porte della Reggio medioevale, porta San Filippo. È la stessa piazza in prossimità della quale si è registrata recentemente l’ultima eclatante azione vandalica a danno di un’impresa reggina. L’appuntamento è quindi per mercoledì 26 novembre alle ore 17.00 ai gazebo che saranno allestiti in piazza. Qui sarà possibile ascoltare testimonianze di coraggio, approfondire l’impegno del movimento, chiedere di aderire alla campagna regionale “La libertà non ha pizzo” e partecipare alla costruzione di una società più equa, solida e solidale attraverso azioni di consumo critico e iniziative che il coordinamento reggino di Libera promuove per tutelare il territorio dalla ‘ndrangheta, dalla corruzione e da ogni forma di violenza. Ad intervenire saranno alcune realtà aderenti alla rete “La libertà non ha pizzo” e gli imprenditori Nino De Masi e Gaetano Saffioti, due storie importanti di denuncia e coraggio sul valore assoluto della denuncia. Nell’ambito della stessa iniziativa sarà possibile firmare per chiedere di destinare il 2% del Fondo Unico di Giustizia alla valorizzazione dei beni confiscati alle mafie.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato