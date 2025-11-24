Skip to main content

«No all’addizionale comunale sui voli dalla Calabria»

Emendamento del senatore Fi alla manovra. Il costo verrebbe coperto dallo Stato

Pubblicato il: 24/11/2025 – 14:53
ROMA Niente addizionale comunale sui diritti d’imbarco per chi prende un volo dalla Calabria. Lo prevede un emendamento alla Manovra presentato dal senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, secondo quanto scrive il “Domani”. L’emendamento di Lotito, che fa parte dello stesso partito del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, è stato inserito tra i “segnalati” da Forza Italia, e prevede uno stanziamento complessivo di 30 milioni di euro, 10 milioni all’anno nel prossimo triennio. In realtà già in un precedente provvedimento i comuni calabresi nei quali hanno sede aeroporti – Lamezia, Crotone e Reggio Calabria – erano esentati dall’addizionale, ma  – sostiene il “Domani” – «in quel caso il costo doveva essere coperto dalla Regione. Lotito, invece, ora chiede che a pagare sia lo Stato».

