Regione, dalla Giunta via libera ai fondi per l’infanzia e ai percorsi per i Tis non assunti

istruzione e lavoro

CATANZARO Sono state deliberati due importanti provvedimenti su istruzione e lavoro dalla Giunta regionale presieduta dal governatore Roberto Occhiuto. E’ stata approvata la programmazione regionale delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni per il 2025, insieme alla quota di cofinanziamento regionale pari al 25% del fondo con un atto dell’assessore all’istruzione Eulalia Micheli. Si tratta di poco meno di 14 milioni di euro (13.488.378,10, di cui 10.790.702,72 del Fondo nazionale e 2.697.675,38 dalla Regione) previsti per la Calabria dal Piano di azione nazionale pluriennale 2021-2025 che ripartisce il Fondo destinato allo sviluppo dei servizi educativi per l’infanzia e alla qualificazione delle scuole dell’infanzia statali e paritarie. Le risorse saranno destinate a tre principali linee di intervento previste: lavori sugli edifici (manutenzione straordinaria, messa in sicurezza e riqualificazione di nidi e scuole dell’infanzia); ampliamento dei servizi educativi 0–3 anni (aumento dei posti disponibili nei nidi e migliore distribuzione territoriale dell’offerta); miglioramento della qualità dell’offerta educativa 3–6 anni (progetti didattici, inclusione, formazione del personale e innovazione pedagogica). Il piano approvato individua i Comuni beneficiari e gli interventi previsti, seguendo le priorità stabilite a livello nazionale e tenendo conto delle progettualità presentate dai territori.

Interventi anche per i Tis

Su indicazione dell’assessore alle Politiche per il Lavoro e Formazione professionale, Giovanni Calabrese, è stato stabilito di dare indirizzo al Dipartimento Lavoro per l’individuazione di percorsi di politica attiva della durata di 6 mesi, destinati ai circa 1000 tirocinanti di inclusione sociale, appartenenti al bacino di cui alla Dgr 538/2024, non rientranti nelle procedure assunzionali, avviate dagli enti locali e degli altri enti e aziende pubbliche interessati, da attivarsi a seguito del completamento delle stesse procedure di assunzione. La copertura finanziaria dell’operazione è quantificata in 5 milioni di euro per sei mesi.

