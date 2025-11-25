Il Partito Liberaldemocratico fa tappa a Lamezia, Marattin: «La Calabria riparta dalle sue eccellenze»

l’iniziativa

LAMEZIA TERME Il Partito Liberaldemocratico della Calabria ha organizzato il 20 novembre un importante incontro politico presso il Palazzo Greco Stella di Lamezia Terme. Presente anche il segretario nazionale Luigi Marattin, che insieme a quello regionale Angelo Montalto e ai dirigenti di partito, ha fatto visita ad alcune importanti realtà imprenditoriali del territorio lametino, la Ecosistem S.r.l. e l’Azienda Statti S.r.l., delle quali ne ha apprezzato il rilevante valore in termini di modernizzazione del loro sistema produttivo, di valorizzazione del merito e di attenzione al welfare aziendale. Nel pomeriggio, moderato dal giornalista del Corriere della Calabria, Danilo Monteleone, si è svolto il dibattito al quale hanno partecipato, dopo l’introduzione iniziale di Antonino Costantino e di Joseph Veneziano, dirigenti del PLD, lo stesso Luigi Marattin, Angelo Montalto, Ernesto Madeo, Sindaco di San Demetrio Corone ed imprenditore, Tonino Barberio ed Anita Vitale di Azione. «Anche in Calabria, una delle regioni con reddito pro-capite più basso d’Europa, esistono competitività, meritocrazia, innovazione, mercato. E anche qui serve una politica capace di conquistarsi il consenso sulla base di queste parole d’ordine, e non altre, e mettere a sistema le eccellenze» ha affermato Marattin. Angelo Montalto, dal canto suo, nel corso del dibattito, ha indicato quale spazio politico intende occupare il Partito Liberaldemocratico in Calabria nel prossimo futuro, puntando all’elettorato che oggi si astiene, nella Regione arrivato quasi al 60%, attraverso un’offerta ed un’azione politica che miri al merito, alla responsabilità, alla riduzione ed efficientamento della spesa pubblica, alla corretta programmazione ed all’innovazione tecnologica.

