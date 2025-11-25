Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:50
Maresca arbitra Foggia-Cosenza. De Cicco allo “Scida” per Crotone-Giugliano

Resi noti i direttori di gara della 16esima giornata del campionato di serie C, girone C

Pubblicato il: 25/11/2025 – 21:20
Maresca arbitra Foggia-Cosenza. De Cicco allo “Scida” per Crotone-Giugliano

ROMA Sono stati resi noti gli arbitri della 16esima giornata del campionato di serie C, girone C. 30/11 Altamura – Sorrento (Silvestri di Roma); Atalanta U23 – Siracusa (Vingo di Pisa); Benevento – Salernitana (Madonia di Palermo); Casertana – Cavese (Diop di Treviglio); Crotone – Giugliano (Di Cicco di Lanciano); Foggia – Cosenza (Maresca di Napoli); Latina – Cerignola (Ursini di Pescara); Picerno – Catania (Pezzopane di L’Aquila); Potenza – Casarano (Leorsini di Terni); Trapani – Monopoli (Bozzetto di Bergamo).

