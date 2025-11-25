Paola, maxi-sequestro di marijuana nei parcheggi di un supermercato: un arresto

la scoperta

PAOLA Un’auto intercettata in un parcheggio coperto di un hard discount di Paola ha dato il via ad un’operazione dei carabinieri culminata con il sequestro di oltre 13 chili di marijuana. Tutto ha avuto inizio verso le 11.30, quando una pattuglia del Nucleo operativo, impegnata in un servizio di controllo del territorio, ha fermato una Lancia Ypsilon con a bordo un trentenne, già noto alle forze dell’ordine, e un giovane passeggero. Le perquisizioni personali e veicolari non hanno portato a nulla, ma il comportamento agitato e l’uso insistito, e talvolta occultato, del cellulare da parte del conducente hanno insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire i controlli. Altro personale dell’Arma è sopraggiunto sul posto, mentre, contemporaneamente, i carabinieri della Stazione di Fuscaldo sono stati inviati all’abitazione del sospettato, temendo che fosse in corso un tentativo di far sparire eventuale droga custodita in casa. All’arrivo dei militari nell’immobile, una donna ha tentato di impedire l’accesso, senza però riuscirvi. Poco dopo, con l’arrivo del resto del personale e del sospettato, è iniziata la perquisizione domiciliare. È stato allora che il sospettato, visibilmente contrariato dall’operato dei militari, ha consegnato un sacco con decine di involucri in cellophane termosaldati: marijuana già confezionata, pronta per lo smercio. “Eccola qua, tredici chili” ha detto aprendo uno dei pacchi. L’uomo è stato quindi arrestato in flagranza per il possesso della droga.

