Spari a Cosenza, uomo ferito a una gamba nel quartiere San Vito: indagini in corso

paura in città

COSENZA Momenti di tensione, nel pomeriggio di oggi, in via Vittorio Accattatis a Cosenza, dove un uomo è rimasto ferito. Secondo quanto appreso, alcuni testimoni avrebbero segnalato ai carabinieri una rissa in corso. Giunti sul posto, i militari hanno appurato come una persona, un operaio, sia rimasto ferito a causa di alcuni colpi di pistola che lo hanno raggiunto ad una gamba, provocando lesioni non gravi ma che comunque hanno imposto il trasferimento immediato al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza. L’uomo si sarebbe recato autonomamente al nosocomio bruzio. I militari, coordinati dal comandante provinciale, il colonnello Andrea Mommo, hanno avviato le prime attività investigative e sono al vaglio degli investigatori le immagini delle telecamere presenti nella zona utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Non si esclude nessuna pista, restano da chiarire le circostanze della sparatoria e l’individuazione dei responsabili. (f.b)

