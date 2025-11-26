Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 13:48
regione e microcredito

Calabria, un bando per il sostegno economico alle donne colpite da patologie oncologiche

Giovedì a Reggio la presentazione dell’iniziativa con il presidente Occhiuto e l’assessore Straface

Pubblicato il: 26/11/2025 – 12:54
REGGIO CALABRIA Giovedì 27 novembre, alle ore 12, presso l’Aula Commissioni del Consiglio regionale della Calabria (Palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria), il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale al Welfare e alle Pari Opportunità, Pasqualina Straface, insieme al direttore generale del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione, Maurizio Nicolai, al dirigente del Dipartimento Salute e Welfare della Regione, Saveria Cristiano, e al segretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Riccardo Graziano, presenteranno il bando regionale, ideato in queste prime settimane di legislatura, destinato a sostenere economicamente le donne colpite da patologie oncologiche.

