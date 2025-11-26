Calabria, un bando per il sostegno economico alle donne colpite da patologie oncologiche
Giovedì a Reggio la presentazione dell’iniziativa con il presidente Occhiuto e l’assessore Straface
REGGIO CALABRIA Giovedì 27 novembre, alle ore 12, presso l’Aula Commissioni del Consiglio regionale della Calabria (Palazzo Campanella, Via Cardinale Portanova, Reggio Calabria), il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e l’assessore regionale al Welfare e alle Pari Opportunità, Pasqualina Straface, insieme al direttore generale del Dipartimento Programmazione Unitaria della Regione, Maurizio Nicolai, al dirigente del Dipartimento Salute e Welfare della Regione, Saveria Cristiano, e al segretario generale dell’Ente Nazionale per il Microcredito, Riccardo Graziano, presenteranno il bando regionale, ideato in queste prime settimane di legislatura, destinato a sostenere economicamente le donne colpite da patologie oncologiche.