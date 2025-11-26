Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:16
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

IL PROGRAMMA

La terapia del dolore compie 15 anni: l’Asp di Cosenza rafforza la rete territoriale e rilancia il modello calabrese

Al centro Congressi Palazzo Lanza di San Nicola Arcella si terrà l’evento ECM «Terapia del dolore e cure palliative: la multidisciplinarietà al servizio della prossimità»

Pubblicato il: 26/11/2025 – 15:56
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
La terapia del dolore compie 15 anni: l’Asp di Cosenza rafforza la rete territoriale e rilancia il modello calabrese

Il dolore cronico è persistente, può derivare da diverse patologie e, quando viene riscontrato, il paziente ha diritto a ricevere cure specifiche sulla base di un presupposto ormai pacifico: il dolore non va considerato soltanto come un sintomo, ma è esso stesso una patologia da affrontare e trattare.
A sancirlo è stata la legge n. 38 del 2010 che, quindici anni fa, ha riconosciuto a ogni persona in condizione di sofferenza il diritto a una vera e propria «terapia del dolore». Una norma che ha reso l’Italia uno dei Paesi più all’avanguardia al mondo.
La platea dei potenziali pazienti è molto ampia: secondo le stime, oltre 10 milioni di italiani convivono con un dolore cronico e molti non sono ancora pienamente consapevoli della possibilità di accedere a cure dedicate all’interno delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
Un trattamento, peraltro, che rappresenta un investimento iniziale ma anche un importante risparmio per la sanità pubblica: una recente indagine ha infatti dimostrato come la presa in carico di un paziente in un centro di terapia del dolore permetta una riduzione di circa il 20% della spesa complessiva e una diminuzione del 50% dei ricoveri ospedalieri.
A quindici anni dall’entrata in vigore della legge 38, al Centro Congressi Palazzo Lanza di San Nicola Arcella si terrà l’evento ECM «Terapia del dolore e cure palliative: la multidisciplinarietà al servizio della prossimità». L’iniziativa è promossa dal Settore n. 4 «Prevenzione e Sanità Pubblica» del Dipartimento Salute e Welfare della Regione Calabria, dal Coordinamento Unico degli Obiettivi di Piano e dalla Direzione Strategica dell’Asp di Cosenza, rappresentata all’apertura dei lavori da Antonio Graziano, Martino Maria Rizzo e Remigio Magnelli.
Il congresso – presieduto da Angela Riccetti e realizzato con il contributo della Segreteria Scientifica e Organizzativa – nasce dall’esigenza di rafforzare il legame tra ospedale e territorio, con una particolare attenzione alla gestione del dolore e allo sviluppo delle cure palliative, come previsto dalla legge 38/2010. L’iniziativa è rivolta ai Medici di Medicina Generale, agli specialisti, agli operatori sociosanitari e ai medici ospedalieri, con l’obiettivo di promuovere un modello di presa in carico integrato, multidisciplinare e orientato alla prossimità. Tra gli autorevoli ospiti sarà presente anche il dottor Francesco Amato, referente del Ministero della Salute per la Terapia del Dolore e le Cure Palliative. Nel quadro della programmazione degli Obiettivi di Piano, l’evento offrirà inoltre un approfondimento sugli Ambulatori Multiprofessionali di Terapia del Dolore e Cure Palliative dell’Asp di Cosenza, già attivi nei distretti di Praia a Mare, Scalea, Amantea, Trebisacce e Cosenza. Strutture pensate per garantire continuità assistenziale e risposte più efficaci a una popolazione clinicamente e socialmente sempre più complessa. Il modello proposto si fonda su proattività, personalizzazione, flessibilità organizzativa e un approccio sistemico alla cura. Tra gli obiettivi principali: migliorare la qualità di vita dei pazienti con dolore cronico e oncologico, rafforzare l’integrazione tra reti e servizi, valorizzare la telemedicina e sviluppare percorsi di cura integrati in grado di coniugare innovazione e vicinanza ai cittadini.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
legge 38
modello calabrese
rete territoriale
Sanità
sanità calabrese
sanità terapia del dolore
TERAPIA DEL DOLORE
Categorie collegate
Sanità
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x