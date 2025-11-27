Nascondeva in casa pistola e cartucce, arrestato un uomo ad Arena

i controlli

Un uomo di 69 anni è stato arrestato ad Arena, nel Vibonese, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata dai Carabinieri della locale Stazione con il supporto operativo dello Squadrone Carabinieri Eliportato Cacciatori Calabria. I militari hanno rinvenuto una pistola calibro 38 con matricola abrasa e 5 cartucce del medesimo calibro. L’arma e il munizionamento sono stati sottoposti a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Vibo Valentia, come disposto dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia informata dalla Stazione Carabinieri di Arena.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato