Calcio e resistenza: “Il mediano di Mauthausen” torna in libreria in una nuova edizione arricchita

COSENZA Il 10 dicembre 2025 torna in libreria Il mediano di Mauthausen (Diarkos) la storia straordinaria di Vittorio Staccione, raccontata dal giornalista del Corriere della Calabria Francesco Veltri in una nuova edizione arricchita e con una veste grafica completamente rinnovata. Ottant’anni dopo la morte del calciatore e antifascista, la vicenda di Staccione rivive attraverso fotografie inedite che lo ritraggono con le maglie di Torino, Cremonese, Fiorentina e Cosenza, e nuovi contenuti che svelano dettagli inediti della sua vita straordinaria.

Nato in una Torino operaia, Staccione scopre il calcio tra le strade del suo quartiere e, giovanissimo, entra nel Torino Fc, conquistando lo scudetto al fianco di campioni indimenticabili come Libonatti, Baloncieri e Rossetti. Ma al talento sportivo unisce da subito una militanza politica coerente, dalla parte della classe operaia e dei più deboli, scelta che, in un’Italia che scivola verso il totalitarismo fascista, lo condurrà a pagare un prezzo altissimo: dopo anni di persecuzione, viene arrestato e deportato a Mauthausen, dove trova la morte nel 1945.

Il fortunato libro di Veltri uscito nel 2029 nella prima edizione, racconta non solo un calciatore, ma un uomo che ha fatto dello sport e della vita un esempio di coraggio, dignità e resistenza, un simbolo di etica e responsabilità civile. La nuova edizione, pubblicata da Diarkos, si arricchisce di immagini e documenti storici che permettono di seguire il percorso umano e sportivo di Staccione, rendendo la lettura ancora più intensa e coinvolgente. Con Il mediano di Mauthausen, la storia di un piccolo grande eroe torna a parlare al presente, ricordandoci che il vero valore di una vita non si misura solo dai successi sul campo, ma dalla forza di combattere per giustizia, uguaglianza e libertà. Un invito potente a non dimenticare, a trasmettere memoria e valori alle nuove generazioni e a scoprire, pagina dopo pagina, la vicenda di un uomo che ha saputo trasformare il calcio in testimonianza civile e coraggio personale.

«Raccontare la vita di Vittorio Staccione – afferma Francesco Veltri – non è stato solo un lavoro di ricerca storica, ma un viaggio nel coraggio e nella dignità di chi, durante il regime fascista, ha scelto di non piegarsi, pur essendo un calciatore di successo della massima serie italiana. Spero che questa nuova edizione faccia sentire ancora la sua voce e che sempre più giovani possano scoprire questa storia e trarne ispirazione». (redazione@corrierecal.it)

