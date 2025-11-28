Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:55
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la denuncia

Cariati, intimidazione all’assessore Francesco Cicciù – FOTO

Ha trovato la propria auto, parcheggiata davanti al proprio studio legale, con il parabrezza rotto da una grossa pietra

Pubblicato il: 28/11/2025 – 7:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cariati, intimidazione all’assessore Francesco Cicciù – FOTO

CARIATI L’Amministrazione Comunale esprime la propria piena solidarietà all’assessore Francesco Cicciù per il gravissimo atto intimidatorio subito nelle ultime ore. Al termine della giornata lavorativa, l’assessore ha trovato la propria autovettura, parcheggiata davanti al proprio studio legale, con il parabrezza completamente rotto da una grossa pietra posta sulla parte anteriore del veicolo. «Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona, ma anche il ruolo istituzionale e professionale che ricopre. L’Amministrazione condanna con assoluta fermezza l’accaduto, a prescindere dalla sua matrice, sia che derivi dall’attività amministrativa svolta per la comunità, sia che sia riconducibile all’attività professionale dell’Assessore come avvocato. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale.

Argomenti
cariati
francesco cicciù cariati
intimidazione cariati
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x