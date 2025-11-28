Cariati, intimidazione all’assessore Francesco Cicciù – FOTO

la denuncia

CARIATI L’Amministrazione Comunale esprime la propria piena solidarietà all’assessore Francesco Cicciù per il gravissimo atto intimidatorio subito nelle ultime ore. Al termine della giornata lavorativa, l’assessore ha trovato la propria autovettura, parcheggiata davanti al proprio studio legale, con il parabrezza completamente rotto da una grossa pietra posta sulla parte anteriore del veicolo. «Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che colpisce non solo la persona, ma anche il ruolo istituzionale e professionale che ricopre. L’Amministrazione condanna con assoluta fermezza l’accaduto, a prescindere dalla sua matrice, sia che derivi dall’attività amministrativa svolta per la comunità, sia che sia riconducibile all’attività professionale dell’Assessore come avvocato. Sono in corso le indagini da parte delle Forze dell’Ordine», si legge in una nota diffusa dall’amministrazione comunale.