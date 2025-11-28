la denuncia

CATANZARO Il caso Catanzaro Servizi finisce al vaglio della Corte dei conti. I consiglieri comunali Gianni Parisi e Stefano Veraldi (Azione) e Valerio Donato (Rinascita) hanno presentato una «denuncia alla Sezione regionale di controllo sostenendo «l’inosservanza degli obblighi previsti dal “Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate” del Comune di Catanzaro». Nella denuncia inviata per conoscenza anche alla Prefettura, gli esponenti di opposizione tornano dunque sulle vicende che hanno interessato la società in house di Palazzo De Nobili, finita al centro di aspre polemiche e di forti scossoni nel corso dei mesi passati: dal caso della compensazione fiscale annullata dall’Agenzia delle entrate allo stop alla transazione milionaria con Aurora srl.

Parisi, Veraldi (Azione) e Donato (Rinascita) fanno dunque leva sul regolamento comunale spiegando che esso oltre a dettagliare le fasi e gli organismi preposti al controllo delle partecipate «prevede apposite strutture all’interno dell’organizzazione comunale quali il Comitato di controllo analogo, costituito dal segretario generale e dai dirigenti del settore finanziario e dirigenti di settore». Nella denuncia i consiglieri comunali hanno sottolineato le illegittimità riscontrate.

La nota dei consiglieri

La situazione in cui versa la Catanzaro Servizi S.p.a. «potrebbe, in assenza di interventi concreti ed urgenti, degenerare in uno stato di crisi non più reversibile, mettendo in grave pericolo l’integrità patrimoniale della società ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Dall’analisi dei documenti acquisiti mediante istanza di accesso agli atti, emerge una possibile gestione negligente e/o imperita della società, e un’assoluta mancanza di controllo e/o monitoraggio della gestione da parte del Socio unico Comune di Catanzaro. Il Consiglio comunale tenutosi nel mese di Agosto e convocato a seguito di specifica istanza dei consiglieri di opposizione, avente ad oggetto la istituzione di una Commissione d’inchiesta, ai sensi dell’art. 44, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) e dell’art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale di Catanzaro non ha sortito gli effetti sperati considerato che né l’Amministrazione sembra abbia assuntodecisioni conseguenti né si è proceduto con la istituzione di detta Commissione», si legge nella nota. «La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria con propria Deliberazione n.137 del 22/12/2023 evidenziava tutte una serie di criticità in relazione al CONTROLLO SUGLI ORGANISMI PARTECIPATI. La Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Calabria con la detta Deliberazione sottolineava la possibile portata negativa delle rilevate criticità sul mantenimento degli equilibri finanziari e di bilancio dell’Ente». Per questi motivi i consiglieri «denunciano il mancato rispetto del “Regolamento per il controllo delle società partecipate” ed in particolare degli articoli 4 (controllo a preventivo) e 6 (controllo a consuntivo). Si è realizzata così un’aperta violazione delle prerogative del Consiglio Comunale».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato