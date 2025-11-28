Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 19:33
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la sfida della legalità

Usura ed estorsione, Ferro: «In Calabria lo Stato ha già concesso benefici economici per 2 milioni»

Il sottosegretario all’Interno alla firma del protocollo a Catanzaro: «Lanciamo un messaggio per dire che lo Stato c’è»

Pubblicato il: 28/11/2025 – 19:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Usura ed estorsione, Ferro: «In Calabria lo Stato ha già concesso benefici economici per 2 milioni»

CATANZARO «In Calabria nel corso del 2025 sono state presentate 18 nuove istanze per estorsione e 2 per usura, e lo Stato ha già concesso benefici economici per circa 2 milioni, di questi 675mila euro per la provincia di Catanzaro. Un aiuto concreto che testimonia la nostra vicinanza a chi decide di sottrarsi al ricatto criminale». Ad affermarlo il sottosegretario all’Interno, Wanda Ferro, intervenendo alla firma del protocollo di intesa interistituzionale anti-usura e antiracket nella Prefettura di Catanzaro. Un protocollo che secondo la Ferro «rafforza la capacità delle istituzioni di intervenire tempestivamente e di costruire attorno alle vittime un sistema efficace di tutela e di accompagnamento verso la legalità. La sottoscrizione di questo strumento è un messaggio per dire che lo Stato c’è, è presente al fianco delle aziende perché usura ed estorsione sono reati subito che devastano l’economia, le famiglie, le persone, le aziende e l’economia legale e si punta a un loro accompagnamento. Oggi – ha concluso il sottosegretario Ferro – c’è un approccio differente: vogliamo affiancare coloro che in qualche modo possono ribellarsi, devono denunciare ma devono anche avere la sensazione di avere uno Stato presente, la sensazione di non essere mai soli». (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
estorsione
Ferro
In evidenza
PREFETTURA CATANZARO
protocollo di intesa
sottosegretario ferro
sottosgeretaro ferro
usura
WANDA FERRO
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x