Catanzaro-Virtus Entella, al Ceravolo sfida che pesa per la classifica – PROBABILI FORMAZIONI

CATANZARO Alle 17.15 il “Ceravolo” si prepara ad accendersi per un match che pesa più dei tre punti. Il Catanzaro torna davanti al proprio pubblico dopo la beffa maturata contro il Pescara, quando la vittoria è sfumata in extremis lasciando dietro di sé rabbia, delusione e una classifica che ora chiama risposte immediate.

La Virtus Entella, avversario di giornata, arriva in Calabria in un momento brillante: un mese intero senza sconfitte e un’identità solida, fatta di attenzione e compattezza. Una combinazione che rende la gara ancora più delicata per i giallorossi, chiamati a un cambio di passo tanto tecnico quanto mentale.

Aquilani non ha nascosto il peso specifico della partita. Il tecnico pretende una prestazione «matura», capace di trasformare la frustrazione dell’ultima gara in energia positiva. La squadra ha discusso apertamente gli errori di non possesso commessi contro il Pescara: letture sbagliate, disattenzioni costate caro e che non devono ripetersi.

Sul piano tattico potrebbe maturare qualche scelta diversa. Le buone sensazioni lasciate da Pittarello nell’ultimo spezzone – subentrato con gol – potrebbero convincere il tecnico a ridisegnare il fronte offensivo, affiancandogli Iemmello e Cissé per un Catanzaro più aggressivo. Una decisione che dipenderebbe anche dall’esigenza di ritrovare un’identità chiara, aspetto che lo stesso Aquilani ha ammesso essere ancora in costruzione. Di Francesco rientra tra i convocati.

Contro la Virtus Entella, però, non basterà l’estro: serviranno attenzione, pazienza e capacità di leggere i momenti. Perché in Serie B – lo ha ricordato ieri lo stesso allenatore – non esistono squadre “piccole”, e la formazione ligure è esempio di ambizione e continuità.

Il Catanzaro, spinto dal Ceravolo, cerca quindi molto più di una vittoria: vuole ritrovare convinzione, ordine e un passo stabile verso la parte alta della classifica. La salita o la discesa del suo percorso stagionale passa anche da questo pomeriggio. (redazione@corrierecal.it)

Le probabili formazioni

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli; Brighenti, Antonini, Bettella; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso; Iemmello, Cisse; Pittarello. All.: Aquilani.

VIRTUS ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Bariti, Benali, Dalla Vecchia, Di Mario; Franzoni, Fumagalli; Debenedetti. All.: Chiappella.

