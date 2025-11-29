Cuore Catanzaro: rimonta da urlo e 3-2 all’Entella

Serie B

Il Catanzaro torna a vincere tra le mura amiche con uno scoppiettante 3-2 in rimonta contro la Virtus Entella. Aquilani rilancia dal primo minuto Cassandro e Petriccione, mentre gli ospiti si presentano con un’inedita coppia d’attacco formata da Guiu e Russo. I liguri partono con maggiore intraprendenza e trovano subito l’occasione per sbloccare il match con un rigore concesso per una trattenuta in area di Antonini su Marconi: dal dischetto, al 14’, Franzoni spiazza Pigliacelli. Il Catanzaro prova a reagire con una bella giocata di Cissé, il cui tiro angolato sul secondo palo viene smanacciato da Colombi. Il portiere si ripete poi sul colpo di testa ravvicinato di Antonini, ma al 28’ nulla può sulla testata vincente di Cassandro, ben servito dal cross di Pontisso. La gioia dura però poco: l’Entella colpisce ancora in ripartenza, trovando il nuovo vantaggio grazie a un super gol di Bariti, che con un tiro di controbalzo da fuori area non lascia scampo a Pigliacelli. La partita resta vibrante e arriva un altro rigore, questa volta per il Catanzaro dopo un pestone di Benali ai danni di Favasuli: dagli undici metri Pontisso è impeccabile.

Nella ripresa il Catanzaro entra con grande determinazione: ancora Pontisso sfiora il gol con un tiro a giro che esce di poco, poi arriva il sorpasso firmato da Iemmello, che insacca di testa su cross di D’Alessandro. Cassandro va vicino al poker, ma il suo tap-in dopo una deviazione di Colombi si stampa sulla traversa. Nel finale, il giro di cambi rallenta l’intensità del match: l’ultimo brivido è un tiro di Karic murato da Pigliacelli in pieno recupero.

Il tabellino del match

Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli 6; Cassandro 6.5, Antonini 5 (1′ st Bettella 6), Brighenti 6; D’Alessandro 6.5 (23′ st Frosinini 6), Pontisso 7 (23′ st Buglio 6), Petriccione 6.5 (37′ st Alesi), Rispoli 6, Favasuli 6; Cisse 6.5, Iemmello 7 (29′ st Pittarello 6). In panchina: Marietta, Pandolfi, Liberali, Di Chiara, Oudin, Buso, Di Francesco. Allenatore: Aquilani 6.5

Virtus Entella (3-5-1-1): Colombi 6.5; Parodi 5.5, Moretti 5.5 (19′ st Portanova 6), Marconi 5; Bariti 7, Dalla Vecchia 6 (36′ st Fumagalli), Benali 5, Franzoni 6.5 (1′ st Karic 5.5), Di Mario 5.5; Guiu 5.5 (36′ st Ankeye), Russo 5.5 (19′ st Debenedetti 5.5). In panchina: Del Frate, Siaulys, Palomba, Nichetti, Lipani, Bottaro. Allenatore: Chiappella 6