Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 21:57
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

La tragedia

Dramma a Lamezia, ambulanza arriva dopo mezzora: uomo muore tra le braccia figlio

Il fatto é stato denunciato da Saverio Ferrari, delegato provinciale di Catanzaro del Sindacato medici italiani ed anche lui sanitario del 118 in servizio nell’ospedale di Soveria Mannelli

Pubblicato il: 29/11/2025 – 21:57
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Dramma a Lamezia, ambulanza arriva dopo mezzora: uomo muore tra le braccia figlio

Colpito presumibilmente da infarto, un uomo di 57 anni è morto tra le braccia del figlio quindicenne mentre erano in attesa dell’ambulanza del 118, che però é arrivata dopo mezzora e, peraltro, senza medico a bordo. È accaduto stasera a Lamezia Terme. Il fatto è stato denunciato da Saverio Ferrari, delegato provinciale di Catanzaro del Sindacato medici italiani ed anche lui sanitario del 118 in servizio nell’ospedale di Soveria Mannelli, un centro poco distante da Lamezia. Durante l’attesa dell’arrivo dell’ambulanza, i sanitari del 118 che avevano risposto alla telefonata del quindicenne hanno fornito indicazioni al giovane sulle manovre cardiache da attuare per prestare soccorso al padre. Manovre, però, rivelatesi inutili perché nel frattempo l’uomo è deceduto. «Quanto é accaduto – ha affermato Ferrari – è la dimostrazione di una situazione sempre più drammatica che impone una seria e concreta riflessione. Rivolgo un appello, in particolare, al presidente della Regione, Occhiuto, affinché intervenga per evitare che avvengano fatti del genere, perché così non si può più andare avanti».

Argomenti
ambulanza arriva dopo mezzora
ambulanza lamezia morto
dramma a lamezia
In evidenza
morto lamezia
uomo morto lamezia
uomo muore tra le braccia figlio
Categorie collegate
Cronaca
Lamezia Terme
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x