controllo del territorio
Pizzo, arrestato per furto aggravato in corso di energia elettrica
I carabinieri hanno posto ai domiciliari un uomo condannato a due anni di reclusione
Pubblicato il: 29/11/2025 – 8:30
PIZZO I carabinieri di Pizzo hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Vibo Valentia, arrestando un uomo del luogo, condannato a due anni di reclusione, perché riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica, commesso a Pizzo nel 2014. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.
