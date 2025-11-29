Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 8:30
controllo del territorio

Pizzo, arrestato per furto aggravato in corso di energia elettrica

I carabinieri hanno posto ai domiciliari un uomo condannato a due anni di reclusione

Pubblicato il: 29/11/2025 – 8:30
Pizzo, arrestato per furto aggravato in corso di energia elettrica

PIZZO I carabinieri di Pizzo hanno eseguito un provvedimento dell’Ufficio Esecuzioni Penali del Tribunale di Vibo Valentia, arrestando un uomo del luogo, condannato a due anni di reclusione, perché riconosciuto responsabile del reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica, commesso a Pizzo nel 2014. Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.

