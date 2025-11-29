Screening oncologici, la Calabria accelera: a Cosenza il congresso sulla rete regionale di prevenzione

L’evento del 2 dicembre

Per combattere i tumori esistono due strategie principali: prevenirne la comparsa adottando uno stile di vita sano (ed è ciò che viene definito prevenzione primaria) oppure diagnosticare la malattia il più precocemente possibile, prima che si manifesti a livello clinico (siamo nel campo della prevenzione secondaria). Gli screening oncologici sono, appunto, esami che consentono di individuare in fase iniziale un tumore, in persone che sono asintomatiche e rientrano in fasce di popolazione ritenute a rischio.

Nello specifico, 3 programmi di screening per tumori della mammella, della cervice uterina e del colon retto sono particolarmente efficaci, ed è per questo che sono sostenuti a livello nazionale e internazionale. Nel nostro Paese, da 8 anni, i programmi di screening oncologici sono inseriti nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA): lo screening per il tumore della cervice uterina è rivolto alle persone di età compresa tra i 25 e i 64 anni, quello della mammella alle persone di età compresa tra i 50 e i 69 anni, quello del colon retto alle persone di 50-69 anni.

La sensibilizzazione dei cittadini e la conseguente adesione agli screening su invito risultano essere elementi essenziali, al punto che – ad esempio – lo scorso 31 ottobre è entrato in vigore il decreto legislativo “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, che ha previsto anche la possibilità che i contratti nazionali diano ai lavoratori il diritto di accedere agli screening oncologici per la diagnosi precoce organizzati dal Servizio sanitario nazionale durante l’orario di lavoro, usufruendo di un permesso retribuito. Con il duplice obiettivo di aumentare il numero di persone che aderisce ai programmi e, dall’altro, rafforzare la cultura della prevenzione nel mondo del lavoro.

Il prossimo 2 dicembre, presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza, il congresso dal titolo «Capillarità, efficacia ed efficienza nell’erogazione degli screening oncologici» avrà come obiettivo proprio quello di ragionare su come migliorare una delle azioni decisive nell’ambito del sistema sanitario regionale.

Ai lavori scientifici parteciperanno il dr. Martino Maria Rizzo, che, in forza di una consolidata expertise in materia di prevenzione, è stato incaricato dal direttore generale Antonio Graziano di supportare l’azione dei servizi impegnati nell’attività di screening e sovraintendere alle azioni in atto per cercare di migliorare l’adesione alle campagne in corso.

L’evento è coordinato dai responsabili scientifici Tommaso Astorino, Angela Riccetti e Maria Manfredi, con il supporto della segreteria organizzativa affidata a Francesco Treviso.

Tra i momenti più attesi della giornata, l’intervento della prof.ssa Alba Di Leone, presidente di Komen Italia, che approfondirà il ruolo centrale del Terzo Settore nella promozione della prevenzione oncologica e nel sostegno ai programmi di screening.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza avvierà così, dal 2 dicembre, il servizio di un poliambulatorio mobile attrezzato per potenziare gli screening oncologici sul territorio, con particolare attenzione ai comuni interni e difficilmente raggiungibili. La struttura consentirà l’esecuzione degli screening per tumore della mammella e del collo dell’utero, offrendo prestazioni direttamente nelle comunità locali.

Il progetto prevede stretta collaborazione con i medici di famiglia, che contribuiranno a informare i propri pazienti sull’importanza degli screening, facilitare l’adesione e l’accesso ai servizi offerti dal poliambulatorio mobile, segnalare eventuali casi prioritari o pazienti a rischio da sottoporre a controlli.

Il servizio durerà 12 mesi, con almeno 120 giornate di attività, secondo un calendario concordato con i comuni e con il supporto dei medici di famiglia. Il congresso organizzato presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Cosenza si sviluppa nel contesto del programma regionale “PL15 – Screening oncologici”, parte integrante del Piano Regionale di Prevenzione 2020–2025 della Regione Calabria, e rappresenta un’iniziativa aggiuntiva e di rafforzamento rispetto ai programmi già attivi nelle Aziende Sanitarie Provinciali, con l’obiettivo di recuperare le criticità emerse dopo la pandemia da COVID-19, che ha determinato un significativo calo della copertura e dell’adesione agli screening.

Promosso dal Coordinamento degli Obiettivi di Piano e dalla Direzione Strategica dell’ASP di Cosenza, il programma mira nello specifico a incrementare estensione, adesione e copertura degli screening oncologici regionali; migliorare la qualità diagnostica e organizzativa dei percorsi; sperimentare modelli innovativi come screening domiciliari e telemedicina; potenziare la prevenzione del rischio eredo-familiare per i tumori della mammella e dell’ovaio.

Tra gli aspetti più avanzati del programma ci sono l’introduzione del kit di auto-prelievo domiciliare per HPV e sangue occulto fecale, utile a superare barriere logistiche e culturali; l’integrazione informatica tra centri screening e CUP per un arruolamento più efficiente della popolazione target; il potenziamento della formazione specialistica e la creazione di una rete interaziendale per elevare la qualità diagnostica; la personalizzazione dello screening cervicale per le donne vaccinate contro HPV, con avvio a 30 anni tramite HPV-test.

Il programma PL15, d’altro canto, si fonda su solide evidenze scientifiche e sulle linee guida internazionali, adottando un approccio integrato, multidisciplinare e tecnologicamente avanzato, rappresentando un modello innovativo di organizzazione clinica e gestionale, volto al rafforzamento della prevenzione oncologica e alla riduzione delle disuguaglianze sanitarie in Calabria. (redazione@corrierecal.it)

