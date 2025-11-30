Si legge in: 1 minuto
gli attacchi
Nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza
Operazioni a est del campo di Bureij e a est di Rafah
ROMA Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla che delimita le aree sotto il controllo israeliano. Lo rende noto Al-Jazeera. Inoltre, forze aeree dell’Idf hanno effettuato sei raid a est di Rafah, nella zona meridionale di Gaza. Le forze israeliane hanno effettuato anche, sempre secondo la testata araba, un’operazione di demolizione sotto il fuoco dell’artiglieria nel territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla a est di Khan Younis, nella zona meridionale di Gaza. (Ansa)
