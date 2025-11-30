Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:47
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

gli attacchi

Nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza

Operazioni a est del campo di Bureij e a est di Rafah

Pubblicato il: 30/11/2025 – 8:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Nuovi raid israeliani nella Striscia di Gaza

ROMA Aerei militari israeliani hanno lanciato un raid a est del campo di Bureij, nella zona centrale di Gaza, sul territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla che delimita le aree sotto il controllo israeliano. Lo rende noto Al-Jazeera. Inoltre, forze aeree dell’Idf hanno effettuato sei raid a est di Rafah, nella zona meridionale di Gaza. Le forze israeliane hanno effettuato anche, sempre secondo la testata araba, un’operazione di demolizione sotto il fuoco dell’artiglieria nel territorio situato dietro la cosiddetta linea gialla a est di Khan Younis, nella zona meridionale di Gaza. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
attacco israele
israele
raid a gaza
striscia di gaza
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x