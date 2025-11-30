Sparatoria in California, almeno 4 morti e 14 feriti

colpi di pistola

ROMA Quattro persone sono morte e altre quattordici sono rimaste ferite in seguito a una sparatoria avvenuta in un locale a Stockton, in California. Sull’episodio indaga l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin che, attraverso un post su X, ha spiegato che «poco prima delle 18, la nostra centrale operativa ha ricevuto segnalazioni di una sparatoria avvenuta nei pressi di Lucile Avenue, a Stockton. Al momento possiamo confermare che 14 persone sono state ferite da colpi d’arma da fuoco e quattro sono state dichiarate decedute. Diverse persone coinvolte sono state trasportate negli ospedali locali». «Si tratta di un’indagine molto attiva e ancora in corso, e le informazioni rimangono limitate – prosegue il messaggio diffuso dalle autorità -. Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un attacco mirato. Gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità e lavorando attivamente per determinare le circostanze che hanno portato a questa tragedia». «I nostri pensieri vanno alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le persone colpite da questa violenza insensata. Esortiamo chiunque abbia informazioni, filmati o sia stato testimone di qualsiasi parte dell’incidente a contattare immediatamente l’ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin. L’aiuto della comunità è fondamentale per aiutarci a identificare i responsabili e rendere giustizia alle vittime e ai loro cari. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena le informazioni potranno essere confermate», conclude la comunicazione via social. Il governatore della California Gavin Newsom, si legge sull’account ufficiale del suo ufficio stampa, «è stato informato sulla terribile sparatoria di Stockton» e «l’Ufficio del governatore per i servizi di emergenza sta monitorando l’evoluzione della situazione e coordinandosi con le forze dell’ordine locali».

