Chiodi sull’asfalto e auto bruciate, assalto a un portavalori in autostrada nei pressi di Bagnara – FOTO E VIDEO

la rapina

REGGIO CALABRIA Un vero e proprio assalto “paramilitare” a un portavalori dentro una galleria sull’Autostrada A2 tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. Un commando, secondo le prime informazioni, sarebbe entrato in azione fin dalle prime ore dell’alba isolando la zona con chiodi sparsi sull’asfalto e due auto date alle fiamme in mezzo alle corsie per bloccare l’accesso. Il colpo sarebbe avvenuto all’interno della galleria, con i malviventi che sarebbero riusciti a ottenere un bottino da due milioni di euro. Nel corso della rapina sarebbero stati sparati anche alcuni colpi d’arma da fuoco, ma non ci sarebbero stati feriti. Sul posto le pattuglie di Carabinieri e Polizia che hanno da subito avviato le indagini, mentre i Vigili del Fuoco sono intervenuti per cercare di domare le fiamme. Traffico paralizzato per più di un’ora in direzione Salerno.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato