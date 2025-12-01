Truffa del superbonus a Lamezia, sequestrato oltre un milione di euro di crediti d’imposta inesistenti – VIDEO

le indagini

LAMEZIA TERME Si sono chiuse le indagini preliminari condotte dal Comando provinciale della Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Lamezia Terme riguardo l’indebita acquisizione di crediti d’imposta da parte di un’impresa lametina attiva nel settore edilizio. Nel mirino delle Fiamme Gialle la ristrutturazione di un condominio a Lamezia, che pur non essendo stata ultimata come previsto, avrebbe consentito alla società incaricata dei lavori di ricavarne l’intero corrispettivo, sotto forma di credito d’imposta, in misura del 110% del valore nominale della prestazione. Le investigazioni sono culminate col deferimento all’Autorità giudiziaria del rappresentante legale dell’impresa appaltatrice, del direttore dei lavori e dell’amministratore del condominio, indicati quali responsabili, in concorso, del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Nel corso delle indagini preliminari gli stessi militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo, ex art. 321, c.p.p., dei crediti di imposta inesistenti, per oltre un milione di euro, emesso dal gip presso il Tribunale di Lamezia Terme. Gli esiti dell’attività d’indagine costituiscono una significativa testimonianza del costante presidio assicurato dalla Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria nel settore della percezione delle erogazioni pubbliche a tutela del bilancio dello Stato.

