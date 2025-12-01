Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:29
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

le indagini

Truffa del superbonus a Lamezia, sequestrato oltre un milione di euro di crediti d’imposta inesistenti – VIDEO

Nel mirino delle Fiamme Gialle la ristrutturazione non ultimata di un condominio. Tre denunce per truffa aggravata ai danni dello Stato

Pubblicato il: 01/12/2025 – 8:15
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Truffa del superbonus a Lamezia, sequestrato oltre un milione di euro di crediti d’imposta inesistenti – VIDEO

LAMEZIA TERME Si sono chiuse le indagini preliminari condotte dal Comando provinciale della Guardia di Finanza e coordinate dalla Procura di Lamezia Terme riguardo l’indebita acquisizione di crediti d’imposta da parte di un’impresa lametina attiva nel settore edilizio. Nel mirino delle Fiamme Gialle la ristrutturazione di un condominio a Lamezia, che pur non essendo stata ultimata come previsto, avrebbe consentito alla società incaricata dei lavori di ricavarne l’intero corrispettivo, sotto forma di credito d’imposta, in misura del 110% del valore nominale della prestazione. Le investigazioni sono culminate col deferimento all’Autorità giudiziaria del rappresentante legale dell’impresa appaltatrice, del direttore dei lavori e dell’amministratore del condominio, indicati quali responsabili, in concorso, del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato per l’indebito conseguimento di erogazioni pubbliche. Nel corso delle indagini preliminari gli stessi militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Catanzaro hanno dato esecuzione ad un Decreto di sequestro preventivo, ex art. 321, c.p.p., dei crediti di imposta inesistenti, per oltre un milione di euro, emesso dal gip presso il Tribunale di Lamezia Terme. Gli esiti dell’attività d’indagine costituiscono una significativa testimonianza del costante presidio assicurato dalla Guardia di Finanza nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria nel settore della percezione delle erogazioni pubbliche a tutela del bilancio dello Stato.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Guardia di finanza
guardia di finanza catanzaro
imprenditore
In evidenza
sequestro
sequestro lamezia terme
superbonus lamezia terme
truffa del superbonus
Categorie collegate
Catanzaro
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x