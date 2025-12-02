Crotone, la polizia rimpatria due extracomunitari irregolari

controllo del territorio

CROTONE Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio predisposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato Panvino, che vedono la Polizia di Stato impegnata anche sul fronte del contrasto all’immigrazione irregolare e alla verifica delle posizioni degli stranieri sul territorio nazionale, l’Ufficio Immigrazione, nel mese di novembre, ha rintracciato sul territorio provinciale ed espulso 5 cittadini extracomunitari, risultati irregolari sul territorio nazionale. In particolare, un cittadino argentino e uno cileno, previo ordine di espulsione emesso dal Prefetto della Provincia di Crotone, sono stati accompagnati presso l’Aeroporto di Roma Fiumicino e imbarcati su un volo diretto nei rispettivi Paesi di origine. Entrambi i cittadini extracomunitari, entrati in Italia tramite la frontiera aerea, sono stati destinatari del decreto di rigetto del rilascio del permesso di soggiorno poiché avevano avviato la pratica senza avere il possesso di alcun titolo valido a permanere sul territorio nazionale, trattenendosi illegalmente in Italia oltre il tempo previsto dalla normativa vigente. Ad entrambi è stato imposto il divieto di reingresso sul territorio italiano e su tutta l’area Schengen per un periodo pari a 3 anni. Nell’ambito della medesima operazione volta al contrasto dell’immigrazione clandestina, la Polizia di Stato ha rintracciato nel capoluogo ed in Provincia 3 cittadini extracomunitari, i quali sono risultati irregolari sul territorio nazionale e privi dei requisiti necessari per la regolare permanenza in Italia. Sulla loro posizione giuridica e sull’eventuale possesso di titoli idonei a ottenere un permesso di soggiorno, sono state effettuati approfondimenti investigativi che si sono conclusi con l’emissione di un decreto prefettizio di espulsione e, contestualmente, con l’adozione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il termine di sette giorni, provvedimento emesso dal Questore quale Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato