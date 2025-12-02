Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 22:03
il sinistro

Scontro sulla Ss 106 a Corigliano Rossano, quattro feriti: due sono gravi

Per effetto dell’incidente si sono registrati disagi alla circolazione con lunghe code e rallentamenti

Pubblicato il: 02/12/2025 – 22:03
Scontro sulla Ss 106 a Corigliano Rossano, quattro feriti: due sono gravi

COSENZA Ennesimo e grave incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada Statale 106 in contrada Toscano nel comune di Corigliano-Rossano. Il bilancio è di quattro feriti di cui due in gravi condizioni. Per effetto dell’incidente si sono registrati disagi alla circolazione con lunghe code e rallentamenti. Sul posto le forze dell’ordine ed il soccorso stradale. 

