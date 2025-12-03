Cassa Dottori Commercialisti: in Calabria incidenza femminile in linea con quella nazionale

I dati

Sono 2.425 gli iscritti calabresi alla Cassa Dottori Commercialisti, ovvero il 3,3% del totale dei professionisti associati all’Ente di previdenza e assistenza di categoria. Una platea, quella dei dottori commercialisti calabresi, in cui le donne rappresentano il 32,8% del totale degli iscritti (a fronte di un valore nazionale pari al 33,4%) e gli under 40 il 17%, rispetto al 20% della media italiana.

“I dati calabresi descrivono una fotografia positiva della nostra categoria nella regione: i redditi e i volumi d’affari continuano a crescere. Continueremo in ogni caso a tenere viva l’attenzione sulle situazioni di fragilità”, commenta Ferdinando Boccia, presidente di Cassa Dottori Commercialisti. “Sono lieto di incontrare i colleghi calabresi durante i due appuntamenti “La Cassa sul territorio” che sono un’occasione importante di dialogo e di ascolto, grazie ai quali, negli ultimi anni, la Cassa Dottori Commercialisti ha intercettato molte esigenze degli iscritti, ampliando le iniziative di “welfare strategico”. In linea con la nostra mission e con una visione sempre più improntata ai principi di inclusività, parità ed equità, le misure assistenziali permettono di supportare la categoria in tutte le fasi della vita”.

A Catanzaro incidenza di under 40 superiore alla media nazionale

Per quanto riguarda la provincia di Catanzaro, la presenza di donne è pari al 29,2% del totale, tra i 442 iscritti. Gli iscritti under 40 rappresentano il 22,4%, un valore superiore sia alla media regionale sia a quella nazionale. I redditi medi, dichiarati nel 2024 in riferimento al 2023, si attestano a oltre 51 mila euro e sono aumentati del 19,3% rispetto al 2023, a fronte di un +10% della media nazionale. Parallelamente cresce anche il volume d’affari del 17,1%, che ha raggiunto quasi 77 mila euro. La spesa di welfare di Cassa Dottori Commercialisti a favore degli iscritti di Catanzaro, nel 2024, è stata pari a quasi 280 mila euro.

A Crotone redditi e volumi d’affari in crescita

A Crotone, l’incidenza femminile si attesta al 27,1% tra i 188 professionisti iscritti, una percentuale inferiore sia al dato regionale (32,8%) e sia a quello nazionale. La presenza di giovani professionisti under 40 si attesta al 16%, un valore in linea con l’incidenza regionale (17%) e inferiore rispetto a quella nazionale (20%). I redditi medi, dichiarati nel 2024 in riferimento al 2023, si attestano a quasi 53 mila euro e sono aumentati del 13,6% rispetto al 2023, a fronte di un +10% della media nazionale. Parallelamente cresce anche il volume d’affari del 12,6%, che ha raggiunto gli oltre 73 mila euro. Nel 2024, i contributi erogati per le iniziative di welfare deliberate dalla Cassa Dottori Commercialisti a favore dei dottori commercialisti iscritti all’Ordine di Crotone sono stati pari a oltre 81 mila euro.

Gli appuntamenti in Calabria

Le iniziative di welfare a supporto degli iscritti sono al centro dei due convegni “La Cassa incontra gli iscritti” il primo dei quali si terrà con i professionisti dell’Ordine di Catanzaro domani alle ore 15:00 presso l’ODCEC di Catanzaro, via Francesco Spasari n. 3. Venerdì sarà, invece, la volta dell’Ordine di Crotone con un appuntamento alle ore 10:00 presso la sala Convegni dell’ODCEC di Crotone, via dei Mille n. 13. Ai due incontri, che danno diritto a 3 crediti formativi obbligatori, parteciperanno Ferdinando Boccia, Presidente di Cassa Dottori Commercialisti, Antonino Dattola, vice Presidente di CDC, e ildelegato Pietro Rillo. Agli eventi sarà possibile ricevere consulenza da parte del personale della Cassa per simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, previdenziale e assistenziale.