«La buona sanità a Catanzaro frutto della collaborazione tra ateneo e azienda Dulbecco»

modelli virtuosi

CATANZARO «In relazione ai recenti articoli che mettono in evidenza i risultati conseguiti dalla città di Catanzaro nella qualità dell’offerta sanitaria, desideriamo esprimere una riflessione congiunta che valorizza il lavoro svolto quotidianamente dall’intero sistema sanitario cittadino. Catanzaro si conferma infatti, come riportato dalla stampa, la prima realtà sanitaria della Calabria, collocandosi in posizioni elevate nelle graduatorie nazionali e distinguendosi per solidità dei servizi, capacità gestionale e qualità assistenziale. Si tratta di un risultato significativo, frutto di un impegno condiviso che unisce in un’unica visione la componente universitaria e quella ospedaliera»: così Giovanni Cuda e Simona Carbone rispettivamente rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e commissario straordinario dell’AOU “Renato Dulbecco” di Catanzaro.

Cuda e Carbone sottolineano «con forza che i livelli qualitativi riconosciuti alla nostra città sono il risultato della stretta integrazione tra l’AOU “Renato Dulbecco” e l’Università Magna Graecia, un modello che ha permesso negli anni di sviluppare un contesto in cui:

l’elevata professionalità dei medici, sanitari e parasanitari ospedalieri assicura quotidianamente un’assistenza di qualità, sostenuta da competenze cliniche solide e da un forte senso del servizio pubblico;

il contributo dei docenti universitari, ricercatori e medici in formazione specialistica rafforza costantemente l’offerta sanitaria attraverso l’innovazione, la ricerca applicata, l’aggiornamento scientifico e la formazione dei futuri professionisti della salute;

l’integrazione tra attività clinica, didattica e ricerca costituisce un valore aggiunto unico, capace di elevare gli standard assistenziali e di rendere la nostra realtà un riferimento per l’intero territorio regionale.

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento – aggiungono – a tutte le donne e gli uomini dell’AOU Dulbecco e dell’Università Magna Graecia che, con dedizione, competenza e senso di responsabilità, contribuiscono ogni giorno a garantire ai cittadini una sanità di qualità, dimostrando che Catanzaro possiede risorse professionali capaci di produrre risultati concreti e riconosciuti», concludono Cuda e Carbone.

«I risultati evidenziati dalla stampa non sono un punto di arrivo, ma lo stimolo a proseguire insieme, consolidando il percorso già intrapreso e affrontando con determinazione le sfide che attendono il sistema sanitario regionale».