Ail scende in piazza con la Stella di Natale a sostegno della ricerca – VIDEO

il valore di una donazione

REGGIO CALABRIA «Anche quest’anno il 5-6-7-8 e 9 dicembre, l’Ail, l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma, scende in piazza per un acquisto che può dare tanto a tutti i nostri pazienti: la stella di Natale». A renderlo noto sui social Massimo Martino, direttore della Uoc Ctmo del Gom di Reggio Calabria. «La Stella di Natale – ricorda Martino – è stata creata qui da noi a Reggio Calabria, dalla sezione Ail. L’Ail per noi è fondamentale: noi curiamo i nostri pazienti, ma ci sono tanti altri aspetti, come il fatto che questi pazienti, che spesso vengono fuori città, possano stare vicino al nostro ospedale, inoltre abbiamo bisogno di supportare la nostra ricerca con data manager e tante borse di studio, e Ail ci aiuta di tutto questo. Per raggiungere questo scopo abbiamo bisogno del contributo di voi tutti e un piccolo dono, mediante l’acquisto della Stella di Natale, ci può aiutare a raggiungere questo obiettivo. Quindi – conclude Martino – ringrazio in anticipo tutti coloro che penseranno di fare un nobile gesto acquistando la Stella di Natale messa a disposizione dell’Ail».

