FdI: «Vogliamo eliminare il commercio della cannabis light»

la manovra in discussione

ROMA “L’obiettivo dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio è contrastare la diffusione e la vendita di prodotti a base di cannabis light, introducendo una super tassazione al 40%”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia al Senato. “La proposta emendativa non nasconde alcuna volontà occulta di legalizzazione di questi prodotti, come sostenuto da alcuni, ma l’esatto contrario – prosegue la nota – Sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti per stabilire quale sia la strada migliore per contrastare questo business. La lotta alla droga e ad ogni dipendenza è uno dei capisaldi di Fratelli d’Italia, e la nostra storia e il nostro lavoro lo testimoniano in modo equivocabile”. (Askanews)

