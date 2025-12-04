Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 20:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

la manovra in discussione

FdI: «Vogliamo eliminare il commercio della cannabis light»

Emendamento di Fratelli d’Italia: non c’è alcuna volontà di legalizzare questi prodotti

Pubblicato il: 04/12/2025 – 19:22
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
FdI: «Vogliamo eliminare il commercio della cannabis light»

ROMA “L’obiettivo dell’emendamento di Fratelli d’Italia alla legge di Bilancio è contrastare la diffusione e la vendita di prodotti a base di cannabis light, introducendo una super tassazione al 40%”. Lo rende noto l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia al Senato. “La proposta emendativa non nasconde alcuna volontà occulta di legalizzazione di questi prodotti, come sostenuto da alcuni, ma l’esatto contrario – prosegue la nota – Sono in corso interlocuzioni con i Ministeri competenti per stabilire quale sia la strada migliore per contrastare questo business. La lotta alla droga e ad ogni dipendenza è uno dei capisaldi di Fratelli d’Italia, e la nostra storia e il nostro lavoro lo testimoniano in modo equivocabile”. (Askanews)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
CANNABIS
cannabis light
emendamento
FRATELLI D’ITALIA
manovra
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x